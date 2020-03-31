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صحيفة "يونانية": "الهلال" يجهز لـ "قنبلة" في الميركاتو الصيفي القادم!

قالت صحيفة "sportime.sigmalive" اليونانية إن الهلال السعودي يجهز لصفقة ضخمة ستكون بمثابة القنبلة في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وتحدثت الصحيفة عن أن مدرب النادي السعودي، الروماني رازفان لوتشيسكو يطالب إدارة ناديه بضم الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو لاعب غلطة سراي الحالي.

وقالت الصحيفة إن كل المؤشرات تتحدث عن أن فالكاو الذي ينتهي تعاقده مع غلطة سراي في الصيف الحالي سيغادر ناديه التركي الحالي ووجهته ستكون للنادي السعودي.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عنها الصحف التركية تفيد بأن الهلال يرغب في ضم اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو كبديل محتمل للفرنسي بافيتمبي غوميز قبل أن تكشف مصادر قريبة من إدارة الهلال عن أن النادي سيمدد عقد المهاجم الفرنسي لموسم جديد.

الهلال غلطة سراي رادميل فالكاو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "يونانية": "الهلال" يجهز لـ "قنبلة" في الميركاتو الصيفي القادم!
سبق

قالت صحيفة "sportime.sigmalive" اليونانية إن الهلال السعودي يجهز لصفقة ضخمة ستكون بمثابة القنبلة في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وتحدثت الصحيفة عن أن مدرب النادي السعودي، الروماني رازفان لوتشيسكو يطالب إدارة ناديه بضم الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو لاعب غلطة سراي الحالي.

وقالت الصحيفة إن كل المؤشرات تتحدث عن أن فالكاو الذي ينتهي تعاقده مع غلطة سراي في الصيف الحالي سيغادر ناديه التركي الحالي ووجهته ستكون للنادي السعودي.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عنها الصحف التركية تفيد بأن الهلال يرغب في ضم اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو كبديل محتمل للفرنسي بافيتمبي غوميز قبل أن تكشف مصادر قريبة من إدارة الهلال عن أن النادي سيمدد عقد المهاجم الفرنسي لموسم جديد.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:03 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:13 PM

صحيفة "يونانية": "الهلال" يجهز لـ "قنبلة" في الميركاتو الصيفي القادم!

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محمد السيّد - الرياض
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قالت صحيفة "sportime.sigmalive" اليونانية إن الهلال السعودي يجهز لصفقة ضخمة ستكون بمثابة القنبلة في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وتحدثت الصحيفة عن أن مدرب النادي السعودي، الروماني رازفان لوتشيسكو يطالب إدارة ناديه بضم الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو لاعب غلطة سراي الحالي.

وقالت الصحيفة إن كل المؤشرات تتحدث عن أن فالكاو الذي ينتهي تعاقده مع غلطة سراي في الصيف الحالي سيغادر ناديه التركي الحالي ووجهته ستكون للنادي السعودي.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عنها الصحف التركية تفيد بأن الهلال يرغب في ضم اللاعب الكولومبي رادميل فالكاو كبديل محتمل للفرنسي بافيتمبي غوميز قبل أن تكشف مصادر قريبة من إدارة الهلال عن أن النادي سيمدد عقد المهاجم الفرنسي لموسم جديد.

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