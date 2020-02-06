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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 375 سلة غذائية في مأرب

استفاد منها 2250 فرداً.. ضمن مشروعات الأمن الغذائي

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 375 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب،استفاد منها 2250 فرداً.

ويأتي ذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته بدون

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية النازحين محافظة صعدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 375 سلة غذائية في مأرب
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 375 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب،استفاد منها 2250 فرداً.

ويأتي ذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته بدون

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
04:02 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 375 سلة غذائية في مأرب

استفاد منها 2250 فرداً.. ضمن مشروعات الأمن الغذائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 375 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب،استفاد منها 2250 فرداً.

ويأتي ذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في اليمن بمختلف محافظاته بدون

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