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"الصحة": تسجيل 287 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 113 خلال الـ24 ساعة الماضية

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش التقرير الربعي الشامل لبرامج رؤية 2030

من بينها التقارير المقدمة بخصوص التطورات الصحية المرتبطة بـ"كورونا"

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، حيث اطلع على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.‎

وناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الربعي الشامل لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، الذي تضمن استعراض أبرز الإنجازات على صعيد الأهداف الاستراتيجية للرؤية، وتقديم نظرة تحليلية شاملةً على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) من خلال أبعادٍ تشمل: مبادرات البرامج ومؤشرات الأداء الرئيسية والميزانية المعتمدة، إضافة إلى المخاطر الرئيسية المحتملة والتحديات والجهود القائمة.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش التقرير الربعي الشامل لبرامج رؤية 2030
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، حيث اطلع على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.‎

وناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الربعي الشامل لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، الذي تضمن استعراض أبرز الإنجازات على صعيد الأهداف الاستراتيجية للرؤية، وتقديم نظرة تحليلية شاملةً على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) من خلال أبعادٍ تشمل: مبادرات البرامج ومؤشرات الأداء الرئيسية والميزانية المعتمدة، إضافة إلى المخاطر الرئيسية المحتملة والتحديات والجهود القائمة.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
02:49 PM

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش التقرير الربعي الشامل لبرامج رؤية 2030

من بينها التقارير المقدمة بخصوص التطورات الصحية المرتبطة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، حيث اطلع على عدد من التقارير والعروض والمعاملات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها.‎

وناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الربعي الشامل لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، الذي تضمن استعراض أبرز الإنجازات على صعيد الأهداف الاستراتيجية للرؤية، وتقديم نظرة تحليلية شاملةً على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) من خلال أبعادٍ تشمل: مبادرات البرامج ومؤشرات الأداء الرئيسية والميزانية المعتمدة، إضافة إلى المخاطر الرئيسية المحتملة والتحديات والجهود القائمة.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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