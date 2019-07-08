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شراحيلي مدافعاً شبابياً لثلاثة مواسم مقبلة

وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب أحمد شراحيلي (25 عاماً) عقداً لمدة ثلاث سنوات.

وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الفريق.

يذكر أن إدارة نادي الهلال قد أنهت علاقتها مع اللاعب شراحيلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شراحيلي مدافعاً شبابياً لثلاثة مواسم مقبلة
سبق

وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب أحمد شراحيلي (25 عاماً) عقداً لمدة ثلاث سنوات.

وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الفريق.

يذكر أن إدارة نادي الهلال قد أنهت علاقتها مع اللاعب شراحيلي.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
10:59 PM

شراحيلي مدافعاً شبابياً لثلاثة مواسم مقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,143

وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب أحمد شراحيلي (25 عاماً) عقداً لمدة ثلاث سنوات.

وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الفريق.

يذكر أن إدارة نادي الهلال قد أنهت علاقتها مع اللاعب شراحيلي.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,585
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,893
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31.1 مليار ..

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