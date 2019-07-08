شراحيلي مدافعاً شبابياً لثلاثة مواسم مقبلة

وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب أحمد شراحيلي (25 عاماً) عقداً لمدة ثلاث سنوات.
وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الفريق.
يذكر أن إدارة نادي الهلال قد أنهت علاقتها مع اللاعب شراحيلي.
وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب أحمد شراحيلي (25 عاماً) عقداً لمدة ثلاث سنوات.
وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الفريق.
يذكر أن إدارة نادي الهلال قد أنهت علاقتها مع اللاعب شراحيلي.
وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب أحمد شراحيلي (25 عاماً) عقداً لمدة ثلاث سنوات.
وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الفريق.
يذكر أن إدارة نادي الهلال قد أنهت علاقتها مع اللاعب شراحيلي.
وقعت إدارة نادي الشباب مع اللاعب أحمد شراحيلي (25 عاماً) عقداً لمدة ثلاث سنوات.
وتمنت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته المقبلة مع الفريق.
يذكر أن إدارة نادي الهلال قد أنهت علاقتها مع اللاعب شراحيلي.