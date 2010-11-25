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مكتبة الملك عبدالعزيز ومؤسسة العنود تتفقان على دعم الطفل والأسرة

عبر تقديم سلسلة من البرامج والباقات والفعاليات لتعزيز الوعي الثقافي

وقّعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، أمس، اتفاقية تعاون فيما بينهما، تستهدف تعزيز الوعي الثقافي للطفل والأسرة عبر تقديم سلسلة من البرامج والباقات والفعاليات.

وقد وقّع الاتفاقية كل من: الدكتور بندر بن عبدالله المبارك المدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ممثلًا للمكتبة، والدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلًا عن المؤسسة.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ثلاثة مسارات تتشكل من: مسار المعرفة للطفل عبر تقديم برامج تدريبية للطفل مثل: برنامج باقة تطوع الطفل، وبرنامج : باقة منبع المعلوماتي والفكري للطفل، ومسار المعرفة للأسرة ويتضمن تقديم برامج تدريبية للأسرة من خلال برنامج: باقة التربية الوالدية الفعالة، وبرنامج باقة التربية الأسرية، ويشمل فن إدارة المال وفن إدارة العلاقات الاجتماعية وبرنامج باقة الأسرة السعيدة لطفولة آمنة، وكسب الأصدقاء والجيران، واقتصاديات الأسرة، وبرنامج باقة منبع لتعزيز المناعة الفكرية والمعلوماتية للمربي، إضافة إلى مسار الفعاليات المشاركة بالتعاون بين الطرفين في كل من الأيام العالمية للطفل والكتاب، والتطوع، واللغة العربية، وتقديم ورش العمل المتخصصة للطفل والأسرة.

وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي المكتبة والمؤسسة، ووضع خطة عمل تشمل المجالات التي اتفق عليها الطرفان، والتنفيذ الفعال للخطة والبرامج المتفق عليها خلال المرحلة المقبلة.

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مكتبة الملك عبدالعزيز ومؤسسة العنود تتفقان على دعم الطفل والأسرة
سبق

وقّعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، أمس، اتفاقية تعاون فيما بينهما، تستهدف تعزيز الوعي الثقافي للطفل والأسرة عبر تقديم سلسلة من البرامج والباقات والفعاليات.

وقد وقّع الاتفاقية كل من: الدكتور بندر بن عبدالله المبارك المدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ممثلًا للمكتبة، والدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلًا عن المؤسسة.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ثلاثة مسارات تتشكل من: مسار المعرفة للطفل عبر تقديم برامج تدريبية للطفل مثل: برنامج باقة تطوع الطفل، وبرنامج : باقة منبع المعلوماتي والفكري للطفل، ومسار المعرفة للأسرة ويتضمن تقديم برامج تدريبية للأسرة من خلال برنامج: باقة التربية الوالدية الفعالة، وبرنامج باقة التربية الأسرية، ويشمل فن إدارة المال وفن إدارة العلاقات الاجتماعية وبرنامج باقة الأسرة السعيدة لطفولة آمنة، وكسب الأصدقاء والجيران، واقتصاديات الأسرة، وبرنامج باقة منبع لتعزيز المناعة الفكرية والمعلوماتية للمربي، إضافة إلى مسار الفعاليات المشاركة بالتعاون بين الطرفين في كل من الأيام العالمية للطفل والكتاب، والتطوع، واللغة العربية، وتقديم ورش العمل المتخصصة للطفل والأسرة.

وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي المكتبة والمؤسسة، ووضع خطة عمل تشمل المجالات التي اتفق عليها الطرفان، والتنفيذ الفعال للخطة والبرامج المتفق عليها خلال المرحلة المقبلة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
05:36 PM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
07:57 PM

مكتبة الملك عبدالعزيز ومؤسسة العنود تتفقان على دعم الطفل والأسرة

عبر تقديم سلسلة من البرامج والباقات والفعاليات لتعزيز الوعي الثقافي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية، أمس، اتفاقية تعاون فيما بينهما، تستهدف تعزيز الوعي الثقافي للطفل والأسرة عبر تقديم سلسلة من البرامج والباقات والفعاليات.

وقد وقّع الاتفاقية كل من: الدكتور بندر بن عبدالله المبارك المدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ممثلًا للمكتبة، والدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلًا عن المؤسسة.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ثلاثة مسارات تتشكل من: مسار المعرفة للطفل عبر تقديم برامج تدريبية للطفل مثل: برنامج باقة تطوع الطفل، وبرنامج : باقة منبع المعلوماتي والفكري للطفل، ومسار المعرفة للأسرة ويتضمن تقديم برامج تدريبية للأسرة من خلال برنامج: باقة التربية الوالدية الفعالة، وبرنامج باقة التربية الأسرية، ويشمل فن إدارة المال وفن إدارة العلاقات الاجتماعية وبرنامج باقة الأسرة السعيدة لطفولة آمنة، وكسب الأصدقاء والجيران، واقتصاديات الأسرة، وبرنامج باقة منبع لتعزيز المناعة الفكرية والمعلوماتية للمربي، إضافة إلى مسار الفعاليات المشاركة بالتعاون بين الطرفين في كل من الأيام العالمية للطفل والكتاب، والتطوع، واللغة العربية، وتقديم ورش العمل المتخصصة للطفل والأسرة.

وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي المكتبة والمؤسسة، ووضع خطة عمل تشمل المجالات التي اتفق عليها الطرفان، والتنفيذ الفعال للخطة والبرامج المتفق عليها خلال المرحلة المقبلة.

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