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بالاتصال المرئي... "أمير الشمالية" يطمئن على تطبيق الإجراءات الحازمة لمواجهة "كورونا"

تابع الوضع الصحي من مركز القيادة الذي يتولى مراقبة 11 مستشفى بالمنطقة

اطمأن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم عبر الاتصال المرئي، على جهود الشؤون الصحية بالشمالية، لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على الوضع الصحي للمنطقة.

وقد تلقى مدير عام صحة " الشمالية "، عبدالله ولمان العازمي، الاتصال المرئي من سموه حول استعدادات وخطة الشؤون الصحية وكيفية الوقاية والعلاج من فيروس كورونا (كوفيد19)، في كل الاحتمالات.

وطمأنت صحة الشمالية الجميع وتؤكد حرصها على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في حصر المخالطين.

كما اطمأن سموه، من خلال الاتصال المرئي، على مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة بالمنطقة، والذي يتولى مراقبة المستشفيات التي يقدر عددها بـ 11 مستشفى بالمنطقة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الحازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك.


ونوه سموه بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك، مبيناً سموه ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية.

وأشاد بما يبذله منسوبو الجهات الصحية في المنطقة من جهود لاحتواء الفيروس، والحد من هذه التأثيرات، مبيناً أن هذه الجهود التي بذلوها ولا زالوا محل تقدير، ونابعة من حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه، سائلاً الله للجميع السلامة، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.

الحدود الشمالية أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد الاتصال المرئي فيروس كورونا الجديد

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بالاتصال المرئي... "أمير الشمالية" يطمئن على تطبيق الإجراءات الحازمة لمواجهة "كورونا"
سبق

اطمأن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم عبر الاتصال المرئي، على جهود الشؤون الصحية بالشمالية، لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على الوضع الصحي للمنطقة.

وقد تلقى مدير عام صحة " الشمالية "، عبدالله ولمان العازمي، الاتصال المرئي من سموه حول استعدادات وخطة الشؤون الصحية وكيفية الوقاية والعلاج من فيروس كورونا (كوفيد19)، في كل الاحتمالات.

وطمأنت صحة الشمالية الجميع وتؤكد حرصها على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في حصر المخالطين.

كما اطمأن سموه، من خلال الاتصال المرئي، على مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة بالمنطقة، والذي يتولى مراقبة المستشفيات التي يقدر عددها بـ 11 مستشفى بالمنطقة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الحازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك.


ونوه سموه بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك، مبيناً سموه ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية.

وأشاد بما يبذله منسوبو الجهات الصحية في المنطقة من جهود لاحتواء الفيروس، والحد من هذه التأثيرات، مبيناً أن هذه الجهود التي بذلوها ولا زالوا محل تقدير، ونابعة من حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه، سائلاً الله للجميع السلامة، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:29 PM

بالاتصال المرئي... "أمير الشمالية" يطمئن على تطبيق الإجراءات الحازمة لمواجهة "كورونا"

تابع الوضع الصحي من مركز القيادة الذي يتولى مراقبة 11 مستشفى بالمنطقة

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بندر الدغمي - عرعر
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اطمأن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم عبر الاتصال المرئي، على جهود الشؤون الصحية بالشمالية، لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على الوضع الصحي للمنطقة.

وقد تلقى مدير عام صحة " الشمالية "، عبدالله ولمان العازمي، الاتصال المرئي من سموه حول استعدادات وخطة الشؤون الصحية وكيفية الوقاية والعلاج من فيروس كورونا (كوفيد19)، في كل الاحتمالات.

وطمأنت صحة الشمالية الجميع وتؤكد حرصها على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في حصر المخالطين.

كما اطمأن سموه، من خلال الاتصال المرئي، على مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة بالمنطقة، والذي يتولى مراقبة المستشفيات التي يقدر عددها بـ 11 مستشفى بالمنطقة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الحازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك.


ونوه سموه بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك، مبيناً سموه ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية.

وأشاد بما يبذله منسوبو الجهات الصحية في المنطقة من جهود لاحتواء الفيروس، والحد من هذه التأثيرات، مبيناً أن هذه الجهود التي بذلوها ولا زالوا محل تقدير، ونابعة من حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه، سائلاً الله للجميع السلامة، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.

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