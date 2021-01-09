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"رويترز": العثور على أجزاء حطام يعتقد أنها للطائرة المفقودة

"النقل الإندونيسية": من طراز بوينغ 737 وكانت تقوم برحلة داخلية

قالت "رويترز" إنه تم العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من طائرة سريويجايا إير التي انقطع الاتصال بها.

وأعلنت وزارة النقل الإندونيسية، أن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737، وكانت تقوم برحلة داخلية.

وكانت سلطات الطيران المدني الإندونيسية، قد فقدت الاتصال بالطائرة التي تعود لشركة "سريويجايا إيرلاينز"، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية؛ حيث كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"رويترز": العثور على أجزاء حطام يعتقد أنها للطائرة المفقودة
سبق

قالت "رويترز" إنه تم العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من طائرة سريويجايا إير التي انقطع الاتصال بها.

وأعلنت وزارة النقل الإندونيسية، أن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737، وكانت تقوم برحلة داخلية.

وكانت سلطات الطيران المدني الإندونيسية، قد فقدت الاتصال بالطائرة التي تعود لشركة "سريويجايا إيرلاينز"، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية؛ حيث كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
02:33 PM

"رويترز": العثور على أجزاء حطام يعتقد أنها للطائرة المفقودة

"النقل الإندونيسية": من طراز بوينغ 737 وكانت تقوم برحلة داخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت "رويترز" إنه تم العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من طائرة سريويجايا إير التي انقطع الاتصال بها.

وأعلنت وزارة النقل الإندونيسية، أن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 737، وكانت تقوم برحلة داخلية.

وكانت سلطات الطيران المدني الإندونيسية، قد فقدت الاتصال بالطائرة التي تعود لشركة "سريويجايا إيرلاينز"، بعد إقلاعها من مطار العاصمة الإندونيسية؛ حيث كانت متجهةً إلى مدينة بونتياناك.

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