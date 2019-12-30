بعد افتضاح أمرها.. تركيا تقرّ بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا

نظام "أردوغان" تجاوز موافقة البرلمان

نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر تركية، اليوم الاثنين، أن أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا؛ في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة طرابلس، التي تحوطها المشكلات، وذلك بعد افتضاح أمرها، وإظهار فيديوهات جرى تداولها على مدار اليومين الماضيين تثبت وصول مقاتلين تابعين لتركيا إلى طرابلس.

ولا تعدو إشارة أنقرة بدراسة إرسال مقاتلين إلى ليبيا سوى توفير غطاء للعملية بعد انكشافها للعالم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فائز السراج الدعم.

وأقدم نظام "أردوغان" على انتهاك الدستور التركي، الذي يفرض موافقة البرلمان على قبل مشاركة تركيا في أي أعمال عسكرية في الخارج، في حين أن البرلمان لم يوافق بعدُ، وسينظر في طلب حكومة "أردوغان" الخميس المقبل.