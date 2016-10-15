النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نقص الكوادر بمستشفى الأفلاج يؤرق الأهالي.. إغلاق مختبر التحاليل والتبرع

تكدّس بين المراجعين ومَطالب بتعويض النقص.. و"صحة الرياض" لا مجيب

تَسبّب النقص الحادّ بالكادر الطبي والفني في بعض الأقسام بمستشفى الأفلاج ومنها المختبر، في إغلاق تحاليل الزواج وإيقاف تبرع الدم، وتكدس المراجعين؛ مما خلق أزمة جديدة عصفت بالأهالي، وزادت معاناتهم، ودفعتهم إلى البحث عن العلاج في مستشفيات المحافظات الأخرى.

وأبدى عدد من المواطنين استياءهم؛ لعدم تكامل الخدمات الصحية مقارنة بحجم تزايد السكان.

وقال المواطن ناصر الدوسري لـ"سبق": منذ سنوات ومستشفى الأفلاج يعاني من نقص في الخدمات.. ومع ارتفاع صوت المواطنين بإنقاذ المستشفى وتحقيق مطالب الأهالي في تعويض النقص وحل المشكلة؛ يكون هناك تفاعل مؤقت من الصحة، وما هي إلى أشهر ويعود الوضع على حاله مرة أخرى أو تظهر مشكلة جديدة.

وأضاف: الآن تحليل ما قبل الزواج مغلق، والتبرع بالدم متوقف بسبب النقص الحادّ في كادر المختبر؛ مما زاد معاناة الأهالي، ودفعهم إلى تكبّد عناء السفر إلى محافظات أخرى بحثًا عن العلاج؛ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أين وعود الصحة بعد وقوف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري -قبل أشهر- على الموقع وتشخيص المشكلة والوعد بحلها؟ ولماذا أوقف دعم قسم المختبر؟

وقال عبدالله الهواملة: إن إغلاق معمل تحليل ما قبل الزواج، والتبرع بالدم، وتكدس المراجعين لأخذ العينات مشكلة جديدة سبّبها نقص الكادر بقسم المختبر.

وتابع: استبشر الأهالي بزيارة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ووعوده بحل مشاكل النقص الذي يعاني منه المستشفى؛ ولكن هذه المعاناة لا تزال مستمرة ويخاف الأهالي أن يغلق المختبر كبقية الأقسام الأخرى المغلقة الأخرى بالمستشفى.

حاولت "سبق" الحصول على توضيح من المتحدث باسم "صحة الرياض" سعد القحطاني دون رد.

الأفلاج مستشفى الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نقص الكوادر بمستشفى الأفلاج يؤرق الأهالي.. إغلاق مختبر التحاليل والتبرع
سبق

تَسبّب النقص الحادّ بالكادر الطبي والفني في بعض الأقسام بمستشفى الأفلاج ومنها المختبر، في إغلاق تحاليل الزواج وإيقاف تبرع الدم، وتكدس المراجعين؛ مما خلق أزمة جديدة عصفت بالأهالي، وزادت معاناتهم، ودفعتهم إلى البحث عن العلاج في مستشفيات المحافظات الأخرى.

وأبدى عدد من المواطنين استياءهم؛ لعدم تكامل الخدمات الصحية مقارنة بحجم تزايد السكان.

وقال المواطن ناصر الدوسري لـ"سبق": منذ سنوات ومستشفى الأفلاج يعاني من نقص في الخدمات.. ومع ارتفاع صوت المواطنين بإنقاذ المستشفى وتحقيق مطالب الأهالي في تعويض النقص وحل المشكلة؛ يكون هناك تفاعل مؤقت من الصحة، وما هي إلى أشهر ويعود الوضع على حاله مرة أخرى أو تظهر مشكلة جديدة.

وأضاف: الآن تحليل ما قبل الزواج مغلق، والتبرع بالدم متوقف بسبب النقص الحادّ في كادر المختبر؛ مما زاد معاناة الأهالي، ودفعهم إلى تكبّد عناء السفر إلى محافظات أخرى بحثًا عن العلاج؛ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أين وعود الصحة بعد وقوف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري -قبل أشهر- على الموقع وتشخيص المشكلة والوعد بحلها؟ ولماذا أوقف دعم قسم المختبر؟

وقال عبدالله الهواملة: إن إغلاق معمل تحليل ما قبل الزواج، والتبرع بالدم، وتكدس المراجعين لأخذ العينات مشكلة جديدة سبّبها نقص الكادر بقسم المختبر.

وتابع: استبشر الأهالي بزيارة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ووعوده بحل مشاكل النقص الذي يعاني منه المستشفى؛ ولكن هذه المعاناة لا تزال مستمرة ويخاف الأهالي أن يغلق المختبر كبقية الأقسام الأخرى المغلقة الأخرى بالمستشفى.

حاولت "سبق" الحصول على توضيح من المتحدث باسم "صحة الرياض" سعد القحطاني دون رد.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:20 AM

نقص الكوادر بمستشفى الأفلاج يؤرق الأهالي.. إغلاق مختبر التحاليل والتبرع

تكدّس بين المراجعين ومَطالب بتعويض النقص.. و"صحة الرياض" لا مجيب

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
49

تَسبّب النقص الحادّ بالكادر الطبي والفني في بعض الأقسام بمستشفى الأفلاج ومنها المختبر، في إغلاق تحاليل الزواج وإيقاف تبرع الدم، وتكدس المراجعين؛ مما خلق أزمة جديدة عصفت بالأهالي، وزادت معاناتهم، ودفعتهم إلى البحث عن العلاج في مستشفيات المحافظات الأخرى.

وأبدى عدد من المواطنين استياءهم؛ لعدم تكامل الخدمات الصحية مقارنة بحجم تزايد السكان.

وقال المواطن ناصر الدوسري لـ"سبق": منذ سنوات ومستشفى الأفلاج يعاني من نقص في الخدمات.. ومع ارتفاع صوت المواطنين بإنقاذ المستشفى وتحقيق مطالب الأهالي في تعويض النقص وحل المشكلة؛ يكون هناك تفاعل مؤقت من الصحة، وما هي إلى أشهر ويعود الوضع على حاله مرة أخرى أو تظهر مشكلة جديدة.

وأضاف: الآن تحليل ما قبل الزواج مغلق، والتبرع بالدم متوقف بسبب النقص الحادّ في كادر المختبر؛ مما زاد معاناة الأهالي، ودفعهم إلى تكبّد عناء السفر إلى محافظات أخرى بحثًا عن العلاج؛ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أين وعود الصحة بعد وقوف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري -قبل أشهر- على الموقع وتشخيص المشكلة والوعد بحلها؟ ولماذا أوقف دعم قسم المختبر؟

وقال عبدالله الهواملة: إن إغلاق معمل تحليل ما قبل الزواج، والتبرع بالدم، وتكدس المراجعين لأخذ العينات مشكلة جديدة سبّبها نقص الكادر بقسم المختبر.

وتابع: استبشر الأهالي بزيارة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ووعوده بحل مشاكل النقص الذي يعاني منه المستشفى؛ ولكن هذه المعاناة لا تزال مستمرة ويخاف الأهالي أن يغلق المختبر كبقية الأقسام الأخرى المغلقة الأخرى بالمستشفى.

حاولت "سبق" الحصول على توضيح من المتحدث باسم "صحة الرياض" سعد القحطاني دون رد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,102
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,797
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,895
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,611

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة