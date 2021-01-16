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"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 159 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. وزير التعليم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بمشاركة مسؤولي الوزارة والجامعات.. ونوّه بجهود القيادة

تلقى #وزير_التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح #كورونا، بمشاركة مسؤولي الوزارة والجامعات.

ونوّه الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة -حفظها الله- للاهتمام بصحة الإنسان.. وأشاد بمستوى التنظيم من وزارة الصحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وزير التعليم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى #وزير_التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح #كورونا، بمشاركة مسؤولي الوزارة والجامعات.

ونوّه الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة -حفظها الله- للاهتمام بصحة الإنسان.. وأشاد بمستوى التنظيم من وزارة الصحة.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
02:26 PM

شاهد.. وزير التعليم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بمشاركة مسؤولي الوزارة والجامعات.. ونوّه بجهود القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,231

تلقى #وزير_التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح #كورونا، بمشاركة مسؤولي الوزارة والجامعات.

ونوّه الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة -حفظها الله- للاهتمام بصحة الإنسان.. وأشاد بمستوى التنظيم من وزارة الصحة.

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