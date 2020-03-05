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محاضرة توعوية عن فيروس كورونا لرعاية المسنّين بالرياض

استهدفت 37 من مشرفي ومشرفات مكافحة العدوى

عقدت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ محاضرةً توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا.

وجاءت الندوة تحت عنوان "طرق الانتقال والوقاية"، واستهدفت 37 من مشرفي ومشرفات مكافحة العدوى، يخدمون 1639 مستفيدًا ومستفيدة من فروع الإيواء بالرياض ومحافظة الدرعية، وبعض المهتمين بالصحة العامة من الكوادر الصحية والاجتماعية.

تطرّقت المحاضرة إلى توضيح أعراض الإصابة بالفيروس وأسبابه، وطرق انتقال المرض والوقاية منه، والإجراءات الوقائية الصحية لكيفية التعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم، والاستماع إلى شرح تفصيلي عن أحدث الإحصائيات لانتشار المرض في دول العالم، والاطلاع على أبرز جهود المملكة للوقاية من المرض والحد من مخاطر وصوله.

صاحبت المحاضرة مجموعة من العروض المرئية، وتوزيع البروشورات التوعوية والإجابة عن استفسارات الحضور.

يذكر أن الدار نظمت هذه المحاضرة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بالتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، لتوعية وتثقيف الكادر العامل داخل الفروع الإيوائية بهذا النوع من الفيروسات، للاستفادة ونقل التجربة وتطبيقها داخل تلك الفروع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محاضرة توعوية عن فيروس كورونا لرعاية المسنّين بالرياض
سبق

عقدت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ محاضرةً توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا.

وجاءت الندوة تحت عنوان "طرق الانتقال والوقاية"، واستهدفت 37 من مشرفي ومشرفات مكافحة العدوى، يخدمون 1639 مستفيدًا ومستفيدة من فروع الإيواء بالرياض ومحافظة الدرعية، وبعض المهتمين بالصحة العامة من الكوادر الصحية والاجتماعية.

تطرّقت المحاضرة إلى توضيح أعراض الإصابة بالفيروس وأسبابه، وطرق انتقال المرض والوقاية منه، والإجراءات الوقائية الصحية لكيفية التعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم، والاستماع إلى شرح تفصيلي عن أحدث الإحصائيات لانتشار المرض في دول العالم، والاطلاع على أبرز جهود المملكة للوقاية من المرض والحد من مخاطر وصوله.

صاحبت المحاضرة مجموعة من العروض المرئية، وتوزيع البروشورات التوعوية والإجابة عن استفسارات الحضور.

يذكر أن الدار نظمت هذه المحاضرة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بالتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، لتوعية وتثقيف الكادر العامل داخل الفروع الإيوائية بهذا النوع من الفيروسات، للاستفادة ونقل التجربة وتطبيقها داخل تلك الفروع.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
06:16 PM

محاضرة توعوية عن فيروس كورونا لرعاية المسنّين بالرياض

استهدفت 37 من مشرفي ومشرفات مكافحة العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ محاضرةً توعوية تثقيفية عن فيروس كورونا.

وجاءت الندوة تحت عنوان "طرق الانتقال والوقاية"، واستهدفت 37 من مشرفي ومشرفات مكافحة العدوى، يخدمون 1639 مستفيدًا ومستفيدة من فروع الإيواء بالرياض ومحافظة الدرعية، وبعض المهتمين بالصحة العامة من الكوادر الصحية والاجتماعية.

تطرّقت المحاضرة إلى توضيح أعراض الإصابة بالفيروس وأسبابه، وطرق انتقال المرض والوقاية منه، والإجراءات الوقائية الصحية لكيفية التعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم، والاستماع إلى شرح تفصيلي عن أحدث الإحصائيات لانتشار المرض في دول العالم، والاطلاع على أبرز جهود المملكة للوقاية من المرض والحد من مخاطر وصوله.

صاحبت المحاضرة مجموعة من العروض المرئية، وتوزيع البروشورات التوعوية والإجابة عن استفسارات الحضور.

يذكر أن الدار نظمت هذه المحاضرة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بالتجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، لتوعية وتثقيف الكادر العامل داخل الفروع الإيوائية بهذا النوع من الفيروسات، للاستفادة ونقل التجربة وتطبيقها داخل تلك الفروع.

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