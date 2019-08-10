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"النيابة العامة" تهيب بالحجاج للتفرغ لأداء شعيرة الحج.. وتؤكد: لا تهاون مع السلوكيات المخلة بالأمن

أهاب ‏‫النائب العام بحجاج بيت الله الحرام، التفرغ التام لأداء شعيرة الحج، لتأدية نسكِهم بروحانية تامة وعمق إيماني وصفاء وجداني واستشعار قدسية المكان والزمان.

وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون أو تتساهل في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج وسكينتهم.

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"النيابة العامة" تهيب بالحجاج للتفرغ لأداء شعيرة الحج.. وتؤكد: لا تهاون مع السلوكيات المخلة بالأمن
سبق

أهاب ‏‫النائب العام بحجاج بيت الله الحرام، التفرغ التام لأداء شعيرة الحج، لتأدية نسكِهم بروحانية تامة وعمق إيماني وصفاء وجداني واستشعار قدسية المكان والزمان.

وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون أو تتساهل في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج وسكينتهم.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
06:40 PM

"النيابة العامة" تهيب بالحجاج للتفرغ لأداء شعيرة الحج.. وتؤكد: لا تهاون مع السلوكيات المخلة بالأمن

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أهاب ‏‫النائب العام بحجاج بيت الله الحرام، التفرغ التام لأداء شعيرة الحج، لتأدية نسكِهم بروحانية تامة وعمق إيماني وصفاء وجداني واستشعار قدسية المكان والزمان.

وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون أو تتساهل في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج وسكينتهم.

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