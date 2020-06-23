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فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية إندونيسيا

استعرضا أبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة لأبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية إندونيسيا
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة لأبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:51 AM

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية إندونيسيا

استعرضا أبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة لأبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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