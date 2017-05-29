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السفارة السعودية تعلن استئناف إرسال العمالة الفلبينية للمملكة بعد الإيقاف المؤقت

المملكة حرصت على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية

أكّدت السفارة السعودية في الفلبين، أنه تم استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة مجدّداً، وذلك بعد الإيقاف المؤقت.

تفصيلاً؛ قالت السفارة من خلال تغريدة نود الإفادة عن استئناف إرسال العمالة الفلبينية بعد الإيقاف المؤقت، وذلك بالتفاهم مع الجانب الفلبيني، وتوضيح حرص حكومة المملكة على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية.

يُشار إلى أن عدد العمال الفلبينيين في الخارج يقدر بنحو 2.2 مليون عامل، بحسب أرقام صادرة عن هيئة الإحصاءات الفلبينية في عام 2016؛ منهم 97.5% لديهم عقود عمل قائمة.

وفي حين أن 57% من إجمالي العمال الفلبينيين يتخذون من آسيا الغربية مقراً لهم تبقى المملكة الوجهة الرائدة للعاملين الفلبينيين في الخارج، فهي تستقبل نحو 23.8% من العاملين الفلبينيين، وتأتي الإمارات ثانيا بـ 15.9% من إجمالي العمالة الفلبينية، والكويت ثالثاً بـ (6.4%)، وقطر (6.2%)، وباقي الدول، مثل: لبنان والبحرين والأردن (4.6%)، بينما يتجه 6.6% إلى أوروبا.

و34.5% من إجمالي العمالة الفلبينية يشغلون المهن الرئيسة، مثل الطب والتمريض والهندسة، ونسبة لا يُستهان بها تتجاوز الـ 19% في قطاع الخدمات والمبيعات.

بينما تتوزع النسبة المتبقية، بحسب المهن، على الشكل الآتي: 12.8% (مشغلو المصانع والماكينات)، 11.6% (الحرف والأعمال ذات الصلة)، 9.1% (مهنيون)، 6.6% (تقنيون)، 4.8% (عمالة منزلية)، 1.5% (مديرون)، و0.3% (صيادو الأسماك والمزارعون).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية تعلن استئناف إرسال العمالة الفلبينية للمملكة بعد الإيقاف المؤقت
سبق

أكّدت السفارة السعودية في الفلبين، أنه تم استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة مجدّداً، وذلك بعد الإيقاف المؤقت.

تفصيلاً؛ قالت السفارة من خلال تغريدة نود الإفادة عن استئناف إرسال العمالة الفلبينية بعد الإيقاف المؤقت، وذلك بالتفاهم مع الجانب الفلبيني، وتوضيح حرص حكومة المملكة على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية.

يُشار إلى أن عدد العمال الفلبينيين في الخارج يقدر بنحو 2.2 مليون عامل، بحسب أرقام صادرة عن هيئة الإحصاءات الفلبينية في عام 2016؛ منهم 97.5% لديهم عقود عمل قائمة.

وفي حين أن 57% من إجمالي العمال الفلبينيين يتخذون من آسيا الغربية مقراً لهم تبقى المملكة الوجهة الرائدة للعاملين الفلبينيين في الخارج، فهي تستقبل نحو 23.8% من العاملين الفلبينيين، وتأتي الإمارات ثانيا بـ 15.9% من إجمالي العمالة الفلبينية، والكويت ثالثاً بـ (6.4%)، وقطر (6.2%)، وباقي الدول، مثل: لبنان والبحرين والأردن (4.6%)، بينما يتجه 6.6% إلى أوروبا.

و34.5% من إجمالي العمالة الفلبينية يشغلون المهن الرئيسة، مثل الطب والتمريض والهندسة، ونسبة لا يُستهان بها تتجاوز الـ 19% في قطاع الخدمات والمبيعات.

بينما تتوزع النسبة المتبقية، بحسب المهن، على الشكل الآتي: 12.8% (مشغلو المصانع والماكينات)، 11.6% (الحرف والأعمال ذات الصلة)، 9.1% (مهنيون)، 6.6% (تقنيون)، 4.8% (عمالة منزلية)، 1.5% (مديرون)، و0.3% (صيادو الأسماك والمزارعون).

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
10:23 AM

السفارة السعودية تعلن استئناف إرسال العمالة الفلبينية للمملكة بعد الإيقاف المؤقت

المملكة حرصت على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكّدت السفارة السعودية في الفلبين، أنه تم استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة مجدّداً، وذلك بعد الإيقاف المؤقت.

تفصيلاً؛ قالت السفارة من خلال تغريدة نود الإفادة عن استئناف إرسال العمالة الفلبينية بعد الإيقاف المؤقت، وذلك بالتفاهم مع الجانب الفلبيني، وتوضيح حرص حكومة المملكة على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية.

يُشار إلى أن عدد العمال الفلبينيين في الخارج يقدر بنحو 2.2 مليون عامل، بحسب أرقام صادرة عن هيئة الإحصاءات الفلبينية في عام 2016؛ منهم 97.5% لديهم عقود عمل قائمة.

وفي حين أن 57% من إجمالي العمال الفلبينيين يتخذون من آسيا الغربية مقراً لهم تبقى المملكة الوجهة الرائدة للعاملين الفلبينيين في الخارج، فهي تستقبل نحو 23.8% من العاملين الفلبينيين، وتأتي الإمارات ثانيا بـ 15.9% من إجمالي العمالة الفلبينية، والكويت ثالثاً بـ (6.4%)، وقطر (6.2%)، وباقي الدول، مثل: لبنان والبحرين والأردن (4.6%)، بينما يتجه 6.6% إلى أوروبا.

و34.5% من إجمالي العمالة الفلبينية يشغلون المهن الرئيسة، مثل الطب والتمريض والهندسة، ونسبة لا يُستهان بها تتجاوز الـ 19% في قطاع الخدمات والمبيعات.

بينما تتوزع النسبة المتبقية، بحسب المهن، على الشكل الآتي: 12.8% (مشغلو المصانع والماكينات)، 11.6% (الحرف والأعمال ذات الصلة)، 9.1% (مهنيون)، 6.6% (تقنيون)، 4.8% (عمالة منزلية)، 1.5% (مديرون)، و0.3% (صيادو الأسماك والمزارعون).

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