استفتاء.. 82 % يرون أن التسرُّب والحرارة وتكرار الفتح تزيد من استهلاك الثلاجة

"كفاءة" نصح المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على "2 إلى 4"

في استفتاء وضعه حساب الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"؛ رأى 82 من المشاركين فيه أن التسرُّب والحرارة وتكرار الفتح تزيد من استهلاك الثلاجة.

ووضعت الحملة التوعوية عدة أسباب من شأنها زيادة استهلاك الثلاجات بنوعيها التبريد والتجميد، ورأى 5% أن وضعها بقرب مصادر الحرارة من شأنه أن يزيد الاستهلاك، فيما يشير 5% من العينة إلى أن تسرب الهواء البارد هو أحد الأسباب، وأكّد 8% أن تكرار فتح باب الثلاجة يزيد استهلاكها، ليجمع 82% من المشاركين أن كل الظروف تشير إلى احتمالية الاستهلاك، وتطبيق التعليمات يقلل منه.

ونصح "كفاءة" المستهلكين بضبط درجة الحرارة "الثرموستات" على "2 إلى 4" درجات مئوية للثلاجة؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

وأوصى المركز بعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:



1- شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمّدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمّدات؛ وذلك للتقليل من تسرّب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.



4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة، مثل: المعرّضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.



5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.