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متحدث "الصحة": سارعوا إلى أخذ الجرعة الثانية.. استفيدوا من المواعيد المطروحة

قال: تسهم في الوقاية من متحورات كورونا والحماية من مضاعفات الفيروس

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة للمسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقال حساب متحدث الصحة على تويتر اليوم: أدعو الجميع للمسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وأهمية استكمال التحصين والاستفادة من المواعيد المطروحة، حيث تسهم الجرعة الثانية في الوقاية من المتحورات، والحماية من مضاعفات الفيروس، بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": سارعوا إلى أخذ الجرعة الثانية.. استفيدوا من المواعيد المطروحة
سبق

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة للمسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقال حساب متحدث الصحة على تويتر اليوم: أدعو الجميع للمسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وأهمية استكمال التحصين والاستفادة من المواعيد المطروحة، حيث تسهم الجرعة الثانية في الوقاية من المتحورات، والحماية من مضاعفات الفيروس، بإذن الله.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
01:35 PM

متحدث "الصحة": سارعوا إلى أخذ الجرعة الثانية.. استفيدوا من المواعيد المطروحة

قال: تسهم في الوقاية من متحورات كورونا والحماية من مضاعفات الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,821

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة للمسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقال حساب متحدث الصحة على تويتر اليوم: أدعو الجميع للمسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وأهمية استكمال التحصين والاستفادة من المواعيد المطروحة، حيث تسهم الجرعة الثانية في الوقاية من المتحورات، والحماية من مضاعفات الفيروس، بإذن الله.

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