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الرئاسة الجزائرية: الوضع الصحي للرئيس تبون "مستقر"

أكدت أنّ فريقه الطبي متفائل إزاء نتائج الفحوص

قالت الرئاسة الجزائرية: إنّ الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون مستقر وإنه "لا يوجد ما يدعو للقلق" وذلك بعد يوم من سفره إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية.

وذكرت الرئاسة في بيان أنّ فريقه الطبي متفائل إزاء نتائج الفحوص.

ودخل تبون (75 عامًا) مستشفى عسكريًا في الجزائر بعد ثبوت إصابة عددٍ من كبار مستشاريه بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد الرئيس الجزائري

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الرئاسة الجزائرية: الوضع الصحي للرئيس تبون "مستقر"
سبق

قالت الرئاسة الجزائرية: إنّ الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون مستقر وإنه "لا يوجد ما يدعو للقلق" وذلك بعد يوم من سفره إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية.

وذكرت الرئاسة في بيان أنّ فريقه الطبي متفائل إزاء نتائج الفحوص.

ودخل تبون (75 عامًا) مستشفى عسكريًا في الجزائر بعد ثبوت إصابة عددٍ من كبار مستشاريه بفيروس كورونا.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
11:39 PM

الرئاسة الجزائرية: الوضع الصحي للرئيس تبون "مستقر"

أكدت أنّ فريقه الطبي متفائل إزاء نتائج الفحوص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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قالت الرئاسة الجزائرية: إنّ الوضع الصحي للرئيس عبد المجيد تبون مستقر وإنه "لا يوجد ما يدعو للقلق" وذلك بعد يوم من سفره إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية.

وذكرت الرئاسة في بيان أنّ فريقه الطبي متفائل إزاء نتائج الفحوص.

ودخل تبون (75 عامًا) مستشفى عسكريًا في الجزائر بعد ثبوت إصابة عددٍ من كبار مستشاريه بفيروس كورونا.

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