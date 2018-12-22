النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

قرابة 92 مليون جرعة لقاح كورونا بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً 19,606 وحالات التعافي من الفيروس 2,511,202

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 92 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 91,931,895 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,540,877 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,511,202 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,606 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.8 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قرابة 92 مليون جرعة لقاح كورونا بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %
سبق

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 92 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 91,931,895 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,540,877 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,511,202 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,606 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.8 %.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:10 AM

قرابة 92 مليون جرعة لقاح كورونا بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً 19,606 وحالات التعافي من الفيروس 2,511,202

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
500

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 92 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 91,931,895 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,540,877 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,511,202 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,606 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.8 %.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,464

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة