قرابة 92 مليون جرعة لقاح كورونا بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %

إجمالي الوفيات خليجياً 19,606 وحالات التعافي من الفيروس 2,511,202

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 92 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 91,931,895 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,540,877 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,511,202 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,606 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.8 %.