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حالات كورونا في جازان تتراجع بنسبة 65%

مسجلة أدنى رقم منذ 4 أيام

تراجعت أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم في منطقة جازان مسجلة أدنى رقم لها منذ أيام، وذلك بـ276 حالة؛ أي بما نسبته 65% تقريبًا عن الحالات التي سجلت يوم أمس السبت التي تجاوزت الـ400 حالة.

وتوزعت الأرقام المسجلة اليوم الأحد 276 كالآتي:
جيزان 91
صبيا 35
بيش 34
أبوعريش 29
صامطة 14
ضمد 10
الدرب - الطوال - فرسان 9
الموسم 8
فيفا - أحد المسارحة - الريث 7
الحرث 4
العيدابي 2
العارضة 1.

بينما سجلت أمس السبت 411 حالة إصابة، ويوم الجمعة 353، والخميس 328 حالة.

وتراجعت الحالات بشكل عام اليوم بحسب الأرقام؛ حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 652354 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5072 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 599834 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8920 حالة وفاة، وكشفت الوزارة عن أن عدد الحالات الحرجة بلغ 655 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالات كورونا في جازان تتراجع بنسبة 65%
سبق

تراجعت أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم في منطقة جازان مسجلة أدنى رقم لها منذ أيام، وذلك بـ276 حالة؛ أي بما نسبته 65% تقريبًا عن الحالات التي سجلت يوم أمس السبت التي تجاوزت الـ400 حالة.

وتوزعت الأرقام المسجلة اليوم الأحد 276 كالآتي:
جيزان 91
صبيا 35
بيش 34
أبوعريش 29
صامطة 14
ضمد 10
الدرب - الطوال - فرسان 9
الموسم 8
فيفا - أحد المسارحة - الريث 7
الحرث 4
العيدابي 2
العارضة 1.

بينما سجلت أمس السبت 411 حالة إصابة، ويوم الجمعة 353، والخميس 328 حالة.

وتراجعت الحالات بشكل عام اليوم بحسب الأرقام؛ حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 652354 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5072 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 599834 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8920 حالة وفاة، وكشفت الوزارة عن أن عدد الحالات الحرجة بلغ 655 حالة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
07:28 PM

حالات كورونا في جازان تتراجع بنسبة 65%

مسجلة أدنى رقم منذ 4 أيام

A A A
قاسم الخبراني - جازان
4
1,201

تراجعت أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا اليوم في منطقة جازان مسجلة أدنى رقم لها منذ أيام، وذلك بـ276 حالة؛ أي بما نسبته 65% تقريبًا عن الحالات التي سجلت يوم أمس السبت التي تجاوزت الـ400 حالة.

وتوزعت الأرقام المسجلة اليوم الأحد 276 كالآتي:
جيزان 91
صبيا 35
بيش 34
أبوعريش 29
صامطة 14
ضمد 10
الدرب - الطوال - فرسان 9
الموسم 8
فيفا - أحد المسارحة - الريث 7
الحرث 4
العيدابي 2
العارضة 1.

بينما سجلت أمس السبت 411 حالة إصابة، ويوم الجمعة 353، والخميس 328 حالة.

وتراجعت الحالات بشكل عام اليوم بحسب الأرقام؛ حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصبح الإجمالي 652354 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5072 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 599834 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8920 حالة وفاة، وكشفت الوزارة عن أن عدد الحالات الحرجة بلغ 655 حالة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,657
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

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