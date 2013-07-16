جامعة عبدالله للعلوم والتقنية تدرِّب "روَّاد التقنية" في السعودية

بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية برنامج "روَّاد التقنية"، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وذلك لدعم إنشاء اقتصاد رقمي متميز في السعودية؛ إذ تستضيف في حرمها الجامعي بمركز ثول المعسكر التدريبي لريادة الأعمال في دورته الأولى، ولمدة خمسة أيام، بحضور أكثر من 100 مشارك ومرشد.

وتُعتبر هذه المعسكرات التدريبية خطوة ضمن برنامج "رواد التقنية" في تحقيق رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع واقتصاد رقمي مزدهر عبر وضع حلول رقمية للأعمال والمشاريع في مختلف الصناعات والمجالات، كالتجارة الإلكترونية والصحة والمدن الذكية والرياضة والترفيه والحج والعمرة.

ومن خلال المعسكر قدم مركز ريادة الأعمال في "كاوست" جلسات تدريبية لرواد الأعمال المشاركين، تتيح لهم فرصة العمل في فِرق عدة لتصميم وتطوير أفكارهم ومشاريعهم الناشئة عن طريق الإرشاد والتوجيه المكثف، فضلاً عن توفير النماذج الأولية، والوصول إلى أحدث ما توصل إليه عالم الابتكار.

واختُتم هذا الحدث بمسابقة تنافسية لعرض مشاريع المشاركين، وتم منح أصحاب الشركات الناشئة دقيقتين لعرض أفكارهم التقنية على الجمهور، تلاها ثلاث دقائق من الأسئلة والأجوبة، وثلاث دقائق أخرى لتعليقات وتقييم لجنة التحكيم.

تجدر الإشارة إلى تقديم هذا الحدث لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة السعودية على أعلى مستويات التوجيه والإرشاد، إضافة إلى تمكينهم من طرح أفكارهم على مجموعة من المستثمرين المحليين والدوليين، وربطهم أيضًا بأكثر من 40 شريكًا في القطاعين الخاص والحكومي في السعودية.

وقال نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في الجامعة كيفن كولين: "هذه مبادرة رائعة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية لتمكين الشباب السعودي من تجاوز التقنيات الرقمية، والنظر في التقنيات الناشئة والمتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي.. ونحن بدورنا نقدِّم لهم الأدوات المطلوبة لتعلم كيفية تطبيق هذه التقنيات لبناء مشاريع المستقبل".

وأضاف: "كاوست ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ملتزمتان بالأهداف المشتركة لدعم جهود السعودية نحو تحقيق التحول الرقمي، وأن تُحدث المملكة العربية السعودية نهضة تنموية شاملة، تخولها أن تكون مركزًا عالميًّا متميزًا لريادة الأعمال".

من جانبه، قال أحمد بن حمدان الثنيان، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية: "إن التطورات المتسارعة في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة تفرض علينا أن نقيم فجوة المهارات الرقمية الحالية والمستقبلية، وأن نعمل على جسرها".

وأضاف: "ستعقد جلسات المعسكر التدريبي القادمة في الرياض والأحساء وعرعر، وستتبعها برامج تسريع الأعمال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للمتأهلين من كل من المدن المشاركة استعدادًا للحدث النهائي الذي سيقام في وقت لاحق من هذا العام في الرياض".