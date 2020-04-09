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"صحة الطائف" تزور دار الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على سلامة النزلاء

أجروا لهم مسحاً طبياً وفرزاً بصرياً وقدموا عدداً من النصائح التوعوية والتثقيفية

زار فريق من إدارة الجودة وسلامة المرضى مع إدارة الصحة العامة وإدارة المشاركة المجتمعية دار الرعاية الاجتماعية بالطائف، وأجروا مسحاً طبياً لنزلاء الدار، وفرزاً بصرياً؛ للاطمئنان على سلامتهم.

وضم الفريق ثلاثة أطباء وخمسة أخصائيين وفنيي تمريض، وشملت الزيارة تقديم التثقيف والتوعية والنصائح الطبية فيما يخص اتباع وسائل مكافحة العدوى لنزلاء الدار.

ووجّه مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى المشرف على الفريق فهيد الشريف، شكره لإدارة دار الرعاية الاجتماعية على حسن الاستقبال وتسهيل مهام الفريق.

وأشادت الأخصائية حنان الثبيتي، بما شاهدوه من مجهود جبار تقدمه دار الرعاية للنزلاء من قياس العلامات الحيوية كل أربع ساعات والاهتمام بنظافتهم وصحتهم والمسافة الأمنة بينهم، وفحص جميع العاملين والتأكد من خلوهم من الأمراض قبل بداية الدوام ولبس أدوات الحماية عند التعامل مع النزلاء.

وذكرت "الثبيتي" أن الدار تتكون من 26 من الأمهات و41 من الآباء وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد، سألين المولى -عز وجل- دوام الصحة والعافية لهم.

وفي ختام الزيارة تقدمت إدارة دار الرعاية الاجتماعية بتقديرها للفريق الزائر، مثمنةً جهود صحة الطائف بقيادة مديرها سعيد بن جابر القحطاني.

صحة الطائف دار الرعاية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الطائف" تزور دار الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على سلامة النزلاء
سبق

زار فريق من إدارة الجودة وسلامة المرضى مع إدارة الصحة العامة وإدارة المشاركة المجتمعية دار الرعاية الاجتماعية بالطائف، وأجروا مسحاً طبياً لنزلاء الدار، وفرزاً بصرياً؛ للاطمئنان على سلامتهم.

وضم الفريق ثلاثة أطباء وخمسة أخصائيين وفنيي تمريض، وشملت الزيارة تقديم التثقيف والتوعية والنصائح الطبية فيما يخص اتباع وسائل مكافحة العدوى لنزلاء الدار.

ووجّه مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى المشرف على الفريق فهيد الشريف، شكره لإدارة دار الرعاية الاجتماعية على حسن الاستقبال وتسهيل مهام الفريق.

وأشادت الأخصائية حنان الثبيتي، بما شاهدوه من مجهود جبار تقدمه دار الرعاية للنزلاء من قياس العلامات الحيوية كل أربع ساعات والاهتمام بنظافتهم وصحتهم والمسافة الأمنة بينهم، وفحص جميع العاملين والتأكد من خلوهم من الأمراض قبل بداية الدوام ولبس أدوات الحماية عند التعامل مع النزلاء.

وذكرت "الثبيتي" أن الدار تتكون من 26 من الأمهات و41 من الآباء وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد، سألين المولى -عز وجل- دوام الصحة والعافية لهم.

وفي ختام الزيارة تقدمت إدارة دار الرعاية الاجتماعية بتقديرها للفريق الزائر، مثمنةً جهود صحة الطائف بقيادة مديرها سعيد بن جابر القحطاني.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
03:22 PM

"صحة الطائف" تزور دار الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على سلامة النزلاء

أجروا لهم مسحاً طبياً وفرزاً بصرياً وقدموا عدداً من النصائح التوعوية والتثقيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زار فريق من إدارة الجودة وسلامة المرضى مع إدارة الصحة العامة وإدارة المشاركة المجتمعية دار الرعاية الاجتماعية بالطائف، وأجروا مسحاً طبياً لنزلاء الدار، وفرزاً بصرياً؛ للاطمئنان على سلامتهم.

وضم الفريق ثلاثة أطباء وخمسة أخصائيين وفنيي تمريض، وشملت الزيارة تقديم التثقيف والتوعية والنصائح الطبية فيما يخص اتباع وسائل مكافحة العدوى لنزلاء الدار.

ووجّه مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى المشرف على الفريق فهيد الشريف، شكره لإدارة دار الرعاية الاجتماعية على حسن الاستقبال وتسهيل مهام الفريق.

وأشادت الأخصائية حنان الثبيتي، بما شاهدوه من مجهود جبار تقدمه دار الرعاية للنزلاء من قياس العلامات الحيوية كل أربع ساعات والاهتمام بنظافتهم وصحتهم والمسافة الأمنة بينهم، وفحص جميع العاملين والتأكد من خلوهم من الأمراض قبل بداية الدوام ولبس أدوات الحماية عند التعامل مع النزلاء.

وذكرت "الثبيتي" أن الدار تتكون من 26 من الأمهات و41 من الآباء وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد، سألين المولى -عز وجل- دوام الصحة والعافية لهم.

وفي ختام الزيارة تقدمت إدارة دار الرعاية الاجتماعية بتقديرها للفريق الزائر، مثمنةً جهود صحة الطائف بقيادة مديرها سعيد بن جابر القحطاني.

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