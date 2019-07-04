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يوم ماطر في عسير وجازان.. التنبيه متقدم والرياح حاضرة وأتربة متوقعة

تدنٍّ في الرؤية الأفقية تبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل للمساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل في عسير: (أبها، وأحد رفيدة، والنماص، وبارق، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب).

تشمل في جازان: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والطوال، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).

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يوم ماطر في عسير وجازان.. التنبيه متقدم والرياح حاضرة وأتربة متوقعة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل في عسير: (أبها، وأحد رفيدة، والنماص، وبارق، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب).

تشمل في جازان: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والطوال، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
08:47 AM

يوم ماطر في عسير وجازان.. التنبيه متقدم والرياح حاضرة وأتربة متوقعة

تدنٍّ في الرؤية الأفقية تبدأ الحالة الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل للمساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
5,769

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين متقدمين لمنطقتيْ جازان وعسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تُصحَب بأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل في عسير: (أبها، وأحد رفيدة، والنماص، وبارق، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيد، وظهران الجنوب).

تشمل في جازان: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والطوال، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب).

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