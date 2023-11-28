خلال الفترة من 30 نوفمبر- 18 ديسمبر .. إثارة مرتقبة في بطولة كأس العرب

مع وصول المنتخبات المشاركة إلى قطر

تتجه أنظار محبي كرة القدم هذا الأسبوع إلى العاصمة القطرية الدوحة التي ستستضيف أحد أكبر التظاهرات الكروية لهذا العام، كأس العرب قطر 2021، في الفترة الممتدة بين 30 من الشهر نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل، أول بطولة لكأس العرب من تنظيم FIFA تحضيراً لنهائيات كأس العالم قطر 2022 .

وتُلعب البطولة على ستة ملاعب ،وهي ملعب أحمد بن علي، ملعب الجنوب، ملعب البيت، ملعب 974، ملعب الثمامة وملعب المدينة التعليمية. ونظراً لقرب الملاعب وتوفر المواصلات، بإمكان الجماهير حضور مواجهتين في يوم واحد ليعيشوا تجربة فريدة من نوعها.

التصفيات ابتسمت لـ7 منتخبات

قبل الوصول إلى النهائيات، لعب الدور التمهيدي في شهر يونيو من السنة الجارية، وتمكنت السودان، عمان، موريتانيا، لبنان، فلسطين، البحرين، فيما تأهلت الأردن مباشرة من دون خوض التصفيات بسبب إصابة عدد من لاعبي جنوب السودان بفيروس كوفيد 19.

والتحقت المنتخبات السبعة بالتسعة منتخبات المتأهلة تلقائياً بسبب تصنيفها الجيد في التصنيف العالمي FIFA -، وهي منتخبات الجزائر، المغرب، تونس، مصر، السعودية، العراق، الإمارات، سوريا، بالإضافة إلى البلد المنظم المنتخب القطري.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات المغرب، الأردن، فلسطين، وسيدشن الأخضر مشاركته، الأربعاء المقبل، بملاقاة منتخب الأردن على ملعب المدينة التعليمية عند العاشرة مساءً.

المجموعات

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، لبنان، السودان.