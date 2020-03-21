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"بلدية ينبع" تُلزم المخابز بوضع لاقط لاستخدامه وعدم ملامسة المخبوزات باليد

ضمن التدابير الاحترازية ودعت جميع المستهلكين إلى التقيُّد بالإرشادات والتعليمات

ألزمت بلدية محافظة ينبع محال المخابز بوضع لاقط لاستخدامه، وعدم ملامسة المخبوزات باليد؛ لسلامة المواطنين والمقيمين، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ داعية جميع المستهلكين إلى التقيُّد بالإرشادات والتعليمات.

يُذكر أن بلدية ينبع تعمل بجهود متواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

فيروس كورونا الجديد بلدية ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية ينبع" تُلزم المخابز بوضع لاقط لاستخدامه وعدم ملامسة المخبوزات باليد
سبق

ألزمت بلدية محافظة ينبع محال المخابز بوضع لاقط لاستخدامه، وعدم ملامسة المخبوزات باليد؛ لسلامة المواطنين والمقيمين، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ داعية جميع المستهلكين إلى التقيُّد بالإرشادات والتعليمات.

يُذكر أن بلدية ينبع تعمل بجهود متواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
12:22 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
12:28 PM

"بلدية ينبع" تُلزم المخابز بوضع لاقط لاستخدامه وعدم ملامسة المخبوزات باليد

ضمن التدابير الاحترازية ودعت جميع المستهلكين إلى التقيُّد بالإرشادات والتعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ألزمت بلدية محافظة ينبع محال المخابز بوضع لاقط لاستخدامه، وعدم ملامسة المخبوزات باليد؛ لسلامة المواطنين والمقيمين، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ داعية جميع المستهلكين إلى التقيُّد بالإرشادات والتعليمات.

يُذكر أن بلدية ينبع تعمل بجهود متواصلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

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