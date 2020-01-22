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حرائق غابات أستراليا تشتعل مجدّداً والسلطات تُجلي السكان

بعد فترة هدوء استمرت بضعة أيام .. الحرارة ترتفع مرة أخرى

أجلَت أستراليا السكان من مناطق بالعاصمة كانبيرا، الأربعاء، بعد نشوب حريق غابات قرب المطار، مع عودة درجات الحرارة الشديدة، فيما انتهت فترة هدوء استمرت بضعة أيام، بينما ارتفع مرة أخرى عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في جنوب شرقي البلاد.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أغلقت السلطات الطرق، وطلبت من السكان المغادرة، أو البقاء بعيداً عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صورٌ نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخاناً رمادياً يتصاعد فوق الضواحي.

ولم ترد أنباءٌ عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال كين كاوسي؛ الذي يملك صالة للرياضة البدنية، عبر الهاتف، بينما كان يقود سيارته متجهاً إلى عمله في المنطقة التي يشملها الإخلاء على مسافة نحو 14 كيلو متراً من البرلمان: "يمكنني رؤية الدخان من منزلي".

وأضاف: "إنني ذاهبٌ فقط لمعرفة ما يحدث.. والتأكّد من أن الجميع بسلام أو خرجوا من المنطقة".

وقتلت حرائق الغابات في أستراليا 29 شخصاً منذ سبتمبر؛ فضلاً عن تقديرات بنفوق أعداد ضخمة من الحيوانات واحتراق 2500 منزل.

وانتهز رجال الإطفاء فرصة هطول الأمطار ودرجات الحرارة الأكثر اعتدالاً خلال الأسبوع الماضي لاحتواء الحرائق، غير أن فترة الهدوء انتهت اليوم الأربعاء مع عودة الرياح الشديدة ودرجات الحرارة العالية.

واستعرت عشرات الحرائق في ولايتَي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في فيكتوريا 32 درجة، اليوم؛ ما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر شديدة من اندلاع حرائق في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في نيو ساوث ويلز 40 درجة مئوية غداً الخميس.

حرائق أستراليا أستراليا

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حرائق غابات أستراليا تشتعل مجدّداً والسلطات تُجلي السكان
سبق

أجلَت أستراليا السكان من مناطق بالعاصمة كانبيرا، الأربعاء، بعد نشوب حريق غابات قرب المطار، مع عودة درجات الحرارة الشديدة، فيما انتهت فترة هدوء استمرت بضعة أيام، بينما ارتفع مرة أخرى عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في جنوب شرقي البلاد.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أغلقت السلطات الطرق، وطلبت من السكان المغادرة، أو البقاء بعيداً عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صورٌ نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخاناً رمادياً يتصاعد فوق الضواحي.

ولم ترد أنباءٌ عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال كين كاوسي؛ الذي يملك صالة للرياضة البدنية، عبر الهاتف، بينما كان يقود سيارته متجهاً إلى عمله في المنطقة التي يشملها الإخلاء على مسافة نحو 14 كيلو متراً من البرلمان: "يمكنني رؤية الدخان من منزلي".

وأضاف: "إنني ذاهبٌ فقط لمعرفة ما يحدث.. والتأكّد من أن الجميع بسلام أو خرجوا من المنطقة".

وقتلت حرائق الغابات في أستراليا 29 شخصاً منذ سبتمبر؛ فضلاً عن تقديرات بنفوق أعداد ضخمة من الحيوانات واحتراق 2500 منزل.

وانتهز رجال الإطفاء فرصة هطول الأمطار ودرجات الحرارة الأكثر اعتدالاً خلال الأسبوع الماضي لاحتواء الحرائق، غير أن فترة الهدوء انتهت اليوم الأربعاء مع عودة الرياح الشديدة ودرجات الحرارة العالية.

واستعرت عشرات الحرائق في ولايتَي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في فيكتوريا 32 درجة، اليوم؛ ما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر شديدة من اندلاع حرائق في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في نيو ساوث ويلز 40 درجة مئوية غداً الخميس.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
01:59 PM

حرائق غابات أستراليا تشتعل مجدّداً والسلطات تُجلي السكان

بعد فترة هدوء استمرت بضعة أيام .. الحرارة ترتفع مرة أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجلَت أستراليا السكان من مناطق بالعاصمة كانبيرا، الأربعاء، بعد نشوب حريق غابات قرب المطار، مع عودة درجات الحرارة الشديدة، فيما انتهت فترة هدوء استمرت بضعة أيام، بينما ارتفع مرة أخرى عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في جنوب شرقي البلاد.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أغلقت السلطات الطرق، وطلبت من السكان المغادرة، أو البقاء بعيداً عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صورٌ نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخاناً رمادياً يتصاعد فوق الضواحي.

ولم ترد أنباءٌ عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال كين كاوسي؛ الذي يملك صالة للرياضة البدنية، عبر الهاتف، بينما كان يقود سيارته متجهاً إلى عمله في المنطقة التي يشملها الإخلاء على مسافة نحو 14 كيلو متراً من البرلمان: "يمكنني رؤية الدخان من منزلي".

وأضاف: "إنني ذاهبٌ فقط لمعرفة ما يحدث.. والتأكّد من أن الجميع بسلام أو خرجوا من المنطقة".

وقتلت حرائق الغابات في أستراليا 29 شخصاً منذ سبتمبر؛ فضلاً عن تقديرات بنفوق أعداد ضخمة من الحيوانات واحتراق 2500 منزل.

وانتهز رجال الإطفاء فرصة هطول الأمطار ودرجات الحرارة الأكثر اعتدالاً خلال الأسبوع الماضي لاحتواء الحرائق، غير أن فترة الهدوء انتهت اليوم الأربعاء مع عودة الرياح الشديدة ودرجات الحرارة العالية.

واستعرت عشرات الحرائق في ولايتَي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في فيكتوريا 32 درجة، اليوم؛ ما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر شديدة من اندلاع حرائق في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في نيو ساوث ويلز 40 درجة مئوية غداً الخميس.

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