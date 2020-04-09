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أمانة تبوك تصادر وتتلف 600 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية

أغلقت 7 أسواق مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق ملاكها

أتلفت وصادرت أمانة منطقة تبوك ما يزيد على 600 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أسواق تجارية كبرى، وأغلقت سبعة أسواق مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية في حق ملاكها.

جاء ذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية على الأسواق المركزية ومحال التجزئة والنفع العام بالمنطقة.

وقالت الأمانة إن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة الأغذية لاسيما في الظروف الحالية التي رفعت فيها الأمانة من جاهزيتها ومتابعتها المستمرة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

وأضافت أن المواد المصادرة وعلى مدى يومين تمثلت في 1629 قطعة من الحلويات والمواد الاستهلاكية، تزن في مجملها 200 كيلو، و66 كجم من الخضار التالف، و24 كيلو من الأجبان الفاسدة، و109 كراتين تم مصادرتها لسوء التخزين، ويزن كل كرتون منها 3 كيلوجرامات.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطاً مشبوهاً من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

أمانة منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة تبوك تصادر وتتلف 600 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية
سبق

أتلفت وصادرت أمانة منطقة تبوك ما يزيد على 600 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أسواق تجارية كبرى، وأغلقت سبعة أسواق مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية في حق ملاكها.

جاء ذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية على الأسواق المركزية ومحال التجزئة والنفع العام بالمنطقة.

وقالت الأمانة إن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة الأغذية لاسيما في الظروف الحالية التي رفعت فيها الأمانة من جاهزيتها ومتابعتها المستمرة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

وأضافت أن المواد المصادرة وعلى مدى يومين تمثلت في 1629 قطعة من الحلويات والمواد الاستهلاكية، تزن في مجملها 200 كيلو، و66 كجم من الخضار التالف، و24 كيلو من الأجبان الفاسدة، و109 كراتين تم مصادرتها لسوء التخزين، ويزن كل كرتون منها 3 كيلوجرامات.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطاً مشبوهاً من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:39 PM

أمانة تبوك تصادر وتتلف 600 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية

أغلقت 7 أسواق مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق ملاكها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أتلفت وصادرت أمانة منطقة تبوك ما يزيد على 600 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أسواق تجارية كبرى، وأغلقت سبعة أسواق مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية في حق ملاكها.

جاء ذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية على الأسواق المركزية ومحال التجزئة والنفع العام بالمنطقة.

وقالت الأمانة إن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة الأغذية لاسيما في الظروف الحالية التي رفعت فيها الأمانة من جاهزيتها ومتابعتها المستمرة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

وأضافت أن المواد المصادرة وعلى مدى يومين تمثلت في 1629 قطعة من الحلويات والمواد الاستهلاكية، تزن في مجملها 200 كيلو، و66 كجم من الخضار التالف، و24 كيلو من الأجبان الفاسدة، و109 كراتين تم مصادرتها لسوء التخزين، ويزن كل كرتون منها 3 كيلوجرامات.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطاً مشبوهاً من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

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