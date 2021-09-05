صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمنطقة الرياض، تم إحباط تهريب "75,794" قرص إمفيتامين، والقبض على مستقبليها، وهم مقيمان من الجنسية السورية وآخر من الجنسية المصرية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

"المخدرات": إحباط تهريب 75,794 قرص إمفيتامين قبل دخولها المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-05 صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمنطقة الرياض، تم إحباط تهريب "75,794" قرص إمفيتامين، والقبض على مستقبليها، وهم مقيمان من الجنسية السورية وآخر من الجنسية المصرية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 07:54 PM

اخر تعديل 06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 03:07 AM

"المخدرات": إحباط تهريب 75,794 قرص إمفيتامين قبل دخولها المملكة تم إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات وإحالتهم إلى النيابة العامة





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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمنطقة الرياض، تم إحباط تهريب "75,794" قرص إمفيتامين، والقبض على مستقبليها، وهم مقيمان من الجنسية السورية وآخر من الجنسية المصرية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.