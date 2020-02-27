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"أوبر" تطرح تحديثًا يمنع أي لبس خلال عمليات طلب السيارات

طرح تطبيق النقل التشاركي الأشهر في العالم "أوبر"، تحديثًا عبر نسخه على الهواتف الذكية، والذي وصف بأنه يمنع أي لبس خلال عمليات طلب السيارات.

وأوضح موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن تحديث "أوبر" الجديد يضيف اثنين من الميزات الجديدة، التي تم تصميمها من أجل تسهيل عمليات طلب السيارات للسائقين والركاب.

ويتيح تحديث "أوبر" إمكانية ترجمة الرسائل بين السائقين والركاب، للوصول إلى نقطة التلاقي بصورة أسرع، خاصة لمن لا يتحدث لغة السائق.

وتدعم تقنية "الترجمة" الجديدة على أوبر أكثر من 100 لغة مختلفة.

أما التقنية الثانية التي أضافها "أوبر" في سلسلة من الإخطارات القابلة للتنفيذ، التي يمكن أن يبعث بها الراكب إلى السائق؛ حتى يتمكنوا من التلاقي بصورة أكثر سرعة.

ومن المقرر أن يتم طرح التحديث على كل تطبيقات "أوبر" للركاب والسائقين في وقت لاحق لكل دول العالم.

أوبر

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أوبر" تطرح تحديثًا يمنع أي لبس خلال عمليات طلب السيارات
سبق

طرح تطبيق النقل التشاركي الأشهر في العالم "أوبر"، تحديثًا عبر نسخه على الهواتف الذكية، والذي وصف بأنه يمنع أي لبس خلال عمليات طلب السيارات.

وأوضح موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن تحديث "أوبر" الجديد يضيف اثنين من الميزات الجديدة، التي تم تصميمها من أجل تسهيل عمليات طلب السيارات للسائقين والركاب.

ويتيح تحديث "أوبر" إمكانية ترجمة الرسائل بين السائقين والركاب، للوصول إلى نقطة التلاقي بصورة أسرع، خاصة لمن لا يتحدث لغة السائق.

وتدعم تقنية "الترجمة" الجديدة على أوبر أكثر من 100 لغة مختلفة.

أما التقنية الثانية التي أضافها "أوبر" في سلسلة من الإخطارات القابلة للتنفيذ، التي يمكن أن يبعث بها الراكب إلى السائق؛ حتى يتمكنوا من التلاقي بصورة أكثر سرعة.

ومن المقرر أن يتم طرح التحديث على كل تطبيقات "أوبر" للركاب والسائقين في وقت لاحق لكل دول العالم.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
06:18 PM

"أوبر" تطرح تحديثًا يمنع أي لبس خلال عمليات طلب السيارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرح تطبيق النقل التشاركي الأشهر في العالم "أوبر"، تحديثًا عبر نسخه على الهواتف الذكية، والذي وصف بأنه يمنع أي لبس خلال عمليات طلب السيارات.

وأوضح موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن تحديث "أوبر" الجديد يضيف اثنين من الميزات الجديدة، التي تم تصميمها من أجل تسهيل عمليات طلب السيارات للسائقين والركاب.

ويتيح تحديث "أوبر" إمكانية ترجمة الرسائل بين السائقين والركاب، للوصول إلى نقطة التلاقي بصورة أسرع، خاصة لمن لا يتحدث لغة السائق.

وتدعم تقنية "الترجمة" الجديدة على أوبر أكثر من 100 لغة مختلفة.

أما التقنية الثانية التي أضافها "أوبر" في سلسلة من الإخطارات القابلة للتنفيذ، التي يمكن أن يبعث بها الراكب إلى السائق؛ حتى يتمكنوا من التلاقي بصورة أكثر سرعة.

ومن المقرر أن يتم طرح التحديث على كل تطبيقات "أوبر" للركاب والسائقين في وقت لاحق لكل دول العالم.

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