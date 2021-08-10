وأضافت الهيئة: ينصح باستبدال العدسات حسب توجيه الطبيب وفرك وغسل العدسات بالمحلول كل مرة مع تجنب الماء واللعاب.

وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: نصائح عند استخدام العدسات اللاصقة حيث يجب التأكد من تاريخ صلاحية العدسة وعدم استخدام عدسات شخص آخر، إضافة إلى عدم تخزينها في الماء.

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة حفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص.

الغذاء والدواء تنصح: احفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص ولا تحفظها في الماء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-10 دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة حفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص. وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: نصائح عند استخدام العدسات اللاصقة حيث يجب التأكد من تاريخ صلاحية العدسة وعدم استخدام عدسات شخص آخر، إضافة إلى عدم تخزينها في الماء. وأضافت الهيئة: ينصح باستبدال العدسات حسب توجيه الطبيب وفرك وغسل العدسات بالمحلول كل مرة مع تجنب الماء واللعاب.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 11:59 AM

الغذاء والدواء تنصح: احفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص ولا تحفظها في الماء قالت: يجب التأكد من تاريخ صلاحية العدسة وعدم استخدام عدسات شخص آخر





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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة حفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص.

وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: نصائح عند استخدام العدسات اللاصقة حيث يجب التأكد من تاريخ صلاحية العدسة وعدم استخدام عدسات شخص آخر، إضافة إلى عدم تخزينها في الماء.

وأضافت الهيئة: ينصح باستبدال العدسات حسب توجيه الطبيب وفرك وغسل العدسات بالمحلول كل مرة مع تجنب الماء واللعاب.