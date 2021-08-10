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الغذاء والدواء تنصح: احفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص ولا تحفظها في الماء

قالت: يجب التأكد من تاريخ صلاحية العدسة وعدم استخدام عدسات شخص آخر

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة حفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص.

وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: نصائح عند استخدام العدسات اللاصقة حيث يجب التأكد من تاريخ صلاحية العدسة وعدم استخدام عدسات شخص آخر، إضافة إلى عدم تخزينها في الماء.

وأضافت الهيئة: ينصح باستبدال العدسات حسب توجيه الطبيب وفرك وغسل العدسات بالمحلول كل مرة مع تجنب الماء واللعاب.

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الغذاء والدواء تنصح: احفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص ولا تحفظها في الماء
سبق

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة حفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص.

وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: نصائح عند استخدام العدسات اللاصقة حيث يجب التأكد من تاريخ صلاحية العدسة وعدم استخدام عدسات شخص آخر، إضافة إلى عدم تخزينها في الماء.

وأضافت الهيئة: ينصح باستبدال العدسات حسب توجيه الطبيب وفرك وغسل العدسات بالمحلول كل مرة مع تجنب الماء واللعاب.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
11:59 AM

الغذاء والدواء تنصح: احفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص ولا تحفظها في الماء

قالت: يجب التأكد من تاريخ صلاحية العدسة وعدم استخدام عدسات شخص آخر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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989

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى ضرورة حفظ العدسات اللاصقة في محلولها الخاص.

وقالت الهيئة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر: نصائح عند استخدام العدسات اللاصقة حيث يجب التأكد من تاريخ صلاحية العدسة وعدم استخدام عدسات شخص آخر، إضافة إلى عدم تخزينها في الماء.

وأضافت الهيئة: ينصح باستبدال العدسات حسب توجيه الطبيب وفرك وغسل العدسات بالمحلول كل مرة مع تجنب الماء واللعاب.

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