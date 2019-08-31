كشفت مقاطع الفيديو الخاصة بواقعة مقتل مواطن تركي، في واقعة ثأر بموقف حافلات في مدينة باطمان؛ أن قوات الأمن كانت متواجدة في مكان الحادث، ووقفت لمشاهدة ما يحدث دون أي تدخل وكأنها مشاركة منها في الجريمة. وبحسب صحيفة "زمان" التركية: فقد كان مرفأ الحافلات المجمع في مدينة باطمان، في شرق تركيا، قد شهد واقعة قتل مواطن يدعى: سعاد يوكساكداغ، نتيجة تعرضه لـ27 طعنة. وفتحت قوات الأمن تحقيقات في الواقعة، بعد أن تبين أنها واقعة ثأر، بينما أثارت الواقعة الجدل في الشارع التركي بعد انتشار مقاطع فيديو خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفق رواية شهود العيان: فقد دخل الأخوان “ر. ك” و”أ. ك” إلى مرفأ الحافلات المجمع، وقامت قوات الأمن بفحص الحقائب فقط، دون التحقق منهما، وبعد لحظات قاما بمهاجمة الضحية: سعاد يوكساكداغ وطعنه 27 طعنة، على خلفية وجود ثأر بينهم. من جهته علق حساب "شؤون تركية" على "تويتر" على الواقعة قائلاً: "أين هي نخوة الأتراك؟ بلطجي تركي سدد عدة طعنات قاتلة لشاب يبلغ من العمر ٢٧ عاماً في محطة حافلات بطمان، ولم يتدخل أحد لإنقاذه بما في ذلك الشرطة، واستمر ينزف حتى مات في مكانه". وأضاف: "المستفز أن القاتل وقف يهدد كل من يتدخل لإنقاذه بما في ذلك الشرطة، ورفض يسلم نفسه للشرطة حتى تأكد أن الشاب مات".

27 طعنة حتى الموت.. الشرطة التركية تشارك بلطجيًّا في قتل ضحيته "فيديو" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-31 كشفت مقاطع الفيديو الخاصة بواقعة مقتل مواطن تركي، في واقعة ثأر بموقف حافلات في مدينة باطمان؛ أن قوات الأمن كانت متواجدة في مكان الحادث، ووقفت لمشاهدة ما يحدث دون أي تدخل وكأنها مشاركة منها في الجريمة.



وبحسب صحيفة "زمان" التركية: فقد كان مرفأ الحافلات المجمع في مدينة باطمان، في شرق تركيا، قد شهد واقعة قتل مواطن يدعى: سعاد يوكساكداغ، نتيجة تعرضه لـ27 طعنة.



وفتحت قوات الأمن تحقيقات في الواقعة، بعد أن تبين أنها واقعة ثأر، بينما أثارت الواقعة الجدل في الشارع التركي بعد انتشار مقاطع فيديو خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.



ووفق رواية شهود العيان: فقد دخل الأخوان “ر. ك” و”أ. ك” إلى مرفأ الحافلات المجمع، وقامت قوات الأمن بفحص الحقائب فقط، دون التحقق منهما، وبعد لحظات قاما بمهاجمة الضحية: سعاد يوكساكداغ وطعنه 27 طعنة، على خلفية وجود ثأر بينهم.



من جهته علق حساب "شؤون تركية" على "تويتر" على الواقعة قائلاً: "أين هي نخوة الأتراك؟ بلطجي تركي سدد عدة طعنات قاتلة لشاب يبلغ من العمر ٢٧ عاماً في محطة حافلات بطمان، ولم يتدخل أحد لإنقاذه بما في ذلك الشرطة، واستمر ينزف حتى مات في مكانه".



وأضاف: "المستفز أن القاتل وقف يهدد كل من يتدخل لإنقاذه بما في ذلك الشرطة، ورفض يسلم نفسه للشرطة حتى تأكد أن الشاب مات".

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 01:42 PM

27 طعنة حتى الموت.. الشرطة التركية تشارك بلطجيًّا في قتل ضحيته "فيديو" بدم بارد ذهب المجني عليه في جريمة قيل إنها للثأر وقعت في محطة حافلات





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كشفت مقاطع الفيديو الخاصة بواقعة مقتل مواطن تركي، في واقعة ثأر بموقف حافلات في مدينة باطمان؛ أن قوات الأمن كانت متواجدة في مكان الحادث، ووقفت لمشاهدة ما يحدث دون أي تدخل وكأنها مشاركة منها في الجريمة.



وبحسب صحيفة "زمان" التركية: فقد كان مرفأ الحافلات المجمع في مدينة باطمان، في شرق تركيا، قد شهد واقعة قتل مواطن يدعى: سعاد يوكساكداغ، نتيجة تعرضه لـ27 طعنة.



وفتحت قوات الأمن تحقيقات في الواقعة، بعد أن تبين أنها واقعة ثأر، بينما أثارت الواقعة الجدل في الشارع التركي بعد انتشار مقاطع فيديو خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.



ووفق رواية شهود العيان: فقد دخل الأخوان “ر. ك” و”أ. ك” إلى مرفأ الحافلات المجمع، وقامت قوات الأمن بفحص الحقائب فقط، دون التحقق منهما، وبعد لحظات قاما بمهاجمة الضحية: سعاد يوكساكداغ وطعنه 27 طعنة، على خلفية وجود ثأر بينهم.



من جهته علق حساب "شؤون تركية" على "تويتر" على الواقعة قائلاً: "أين هي نخوة الأتراك؟ بلطجي تركي سدد عدة طعنات قاتلة لشاب يبلغ من العمر ٢٧ عاماً في محطة حافلات بطمان، ولم يتدخل أحد لإنقاذه بما في ذلك الشرطة، واستمر ينزف حتى مات في مكانه".



وأضاف: "المستفز أن القاتل وقف يهدد كل من يتدخل لإنقاذه بما في ذلك الشرطة، ورفض يسلم نفسه للشرطة حتى تأكد أن الشاب مات".