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أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر.. هذه أهم القرارات

طالب بالاستعداد لموسم الأمطار وتسخير كافة الإمكانيات

ترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بحضور نائب أمير المنطقة ونائب رئيس مجلس اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر من دور الانعقاد السابع.

وفي بداية اللقاء نوه أمير المنطقة بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

وأكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستعداد لموسم الأمطار وتسخير كافة الإمكانيات لمعالجة ما قد يحدث من تجمعات للمياه وتصريفها بشكل عاجل حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيِّل أن اللقاء شهد مناقشة جدول أعمال الجلسة والمخصصة لاستعراض ومناقشة عدد من التقارير للمشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها، وذلك لبعض الجهات الحكومية الخدمية، حيث استعرض ممثلو الجهات الحكومية الخدمية التقارير الخاصة بالجهات التابعة لهم.

وفي ختام اللقاء أكد أمير المنطقة على أهمية تنفيذ المشاريع بجودة عالية ومتابعة كل مسؤول ميدانياً للمشاريع التابعة لوزارته حتى تنفذ بالشكل الذي يعكس تطلعات الدولة لتُحقق هذه المشاريع أهدافها وتخدم المواطن والمقيم.

أمير المنطقة الشرقية مجلس المنطقة الحادي عشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر.. هذه أهم القرارات
سبق

ترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بحضور نائب أمير المنطقة ونائب رئيس مجلس اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر من دور الانعقاد السابع.

وفي بداية اللقاء نوه أمير المنطقة بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

وأكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستعداد لموسم الأمطار وتسخير كافة الإمكانيات لمعالجة ما قد يحدث من تجمعات للمياه وتصريفها بشكل عاجل حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيِّل أن اللقاء شهد مناقشة جدول أعمال الجلسة والمخصصة لاستعراض ومناقشة عدد من التقارير للمشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها، وذلك لبعض الجهات الحكومية الخدمية، حيث استعرض ممثلو الجهات الحكومية الخدمية التقارير الخاصة بالجهات التابعة لهم.

وفي ختام اللقاء أكد أمير المنطقة على أهمية تنفيذ المشاريع بجودة عالية ومتابعة كل مسؤول ميدانياً للمشاريع التابعة لوزارته حتى تنفذ بالشكل الذي يعكس تطلعات الدولة لتُحقق هذه المشاريع أهدافها وتخدم المواطن والمقيم.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
04:26 PM

أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر.. هذه أهم القرارات

طالب بالاستعداد لموسم الأمطار وتسخير كافة الإمكانيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بحضور نائب أمير المنطقة ونائب رئيس مجلس اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر من دور الانعقاد السابع.

وفي بداية اللقاء نوه أمير المنطقة بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

وأكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستعداد لموسم الأمطار وتسخير كافة الإمكانيات لمعالجة ما قد يحدث من تجمعات للمياه وتصريفها بشكل عاجل حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيِّل أن اللقاء شهد مناقشة جدول أعمال الجلسة والمخصصة لاستعراض ومناقشة عدد من التقارير للمشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها، وذلك لبعض الجهات الحكومية الخدمية، حيث استعرض ممثلو الجهات الحكومية الخدمية التقارير الخاصة بالجهات التابعة لهم.

وفي ختام اللقاء أكد أمير المنطقة على أهمية تنفيذ المشاريع بجودة عالية ومتابعة كل مسؤول ميدانياً للمشاريع التابعة لوزارته حتى تنفذ بالشكل الذي يعكس تطلعات الدولة لتُحقق هذه المشاريع أهدافها وتخدم المواطن والمقيم.

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