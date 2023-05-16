"الداخلية": رصد 3334 مخالفة لقرار منع التجول في يوم واحد

تصدرتها الرياض بـ1845 ثم مكة بـ281 والشرقية بـ277

عبدالله النحيط: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، في ردّ على سؤال لـ"سبق" عن زيادة عدد حالات المخالفين لقرار منع التجول، بأن الزيادة ملحوظة حيث تم رصد 3334 مخالفة لقرار منع التجول في يوم واحد.

وقال "الشلهوب": توزعت المخالفات في مناطق المملكة وكان أكثرها في منطقة الرياض بـ1845 مخالفة وسجلت منطقة مكة المكرمة 281 مخالفة ثم منطقة الشرقية التي سجلت 277 مخالفة.

وأضاف: المخالفات حالات فردية رغم ارتفاع عددها، وقد يكون هناك ارتباط بين المخالفات وعدد الحالات حيث شهدت المملكة اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات.