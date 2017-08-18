شاهد.. 90 قائدًا وقائدة يعودون لتهيئة البيئة التعليمية بمدارس الأفلاج

لإنهاء ما تحتاجه مرافق المدرسة من صيانة وتجهيزات خلال الأسبوع

عاد اليوم أكثرُ من 90 قائدًا وقائدة إلى مدارس الأفلاج؛ لتهيئة البيئة التعليمية، وجدولة أعمال المدارس، والاتفاق مع مشغّلي المقاصف المدرسية، وإنهاء ما تحتاجه مرافق المدرسة من صيانة وتجهيزات خلال هذا الأسبوع.

وشهدت مدارس الأفلاج، اليوم الأحد، عودة القادة والهيئة الإدارية، تم خلال ذلك تنظيم وتنظيف مرفقات المدرسة، وتهيئة الفصول الدراسية قبل عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد قضاء الإجازة الصيفية، وتوفير البيئة الدراسية المناسبة لبداية عام دراسي جديد حافل بالعطاء والتميز من أول يوم دراسي.