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ضبط 4 متورّطين في إتلاف صراف آلي بالأحساء بغرض سرقته

استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، أتلفوا جهاز صراف آلي لأحد البنوك لغرض سرقته.

وتمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطن وتحديد هوية مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة جارٍ القبض عليه، حاولا ارتكاب حادثة جنائية مشابهة، وأوضحت إجراءات الاستدلال مشاركتهما في حادثة الأحساء.

وتم توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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ضبط 4 متورّطين في إتلاف صراف آلي بالأحساء بغرض سرقته
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، أتلفوا جهاز صراف آلي لأحد البنوك لغرض سرقته.

وتمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطن وتحديد هوية مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة جارٍ القبض عليه، حاولا ارتكاب حادثة جنائية مشابهة، وأوضحت إجراءات الاستدلال مشاركتهما في حادثة الأحساء.

وتم توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
12:46 PM

ضبط 4 متورّطين في إتلاف صراف آلي بالأحساء بغرض سرقته

استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
2
1,116

صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأن شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، أتلفوا جهاز صراف آلي لأحد البنوك لغرض سرقته.

وتمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطن وتحديد هوية مقيم من الجنسية اليمنية مخالف لنظام الإقامة جارٍ القبض عليه، حاولا ارتكاب حادثة جنائية مشابهة، وأوضحت إجراءات الاستدلال مشاركتهما في حادثة الأحساء.

وتم توقيفهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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