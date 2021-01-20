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جمعية تحفيظ القرآن بصامطة تستعرض قرار تجديد عضوية مجلسها

والخطة التعليمية للقسم النسائي والشراكة مع بعض المؤسسات

اجتمعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بمحافظة صامطة، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد الإله بن محمد علي بشيري.

جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة وعرض قرار الوزارة لتجديد عضوية المجلس لستة أشهر، وتثبيت وترسيم الموظفين الجدد بعد إنهاء فترة التدريب.

كما ناقش الأعضاء خطة اللجنة التعليمية بنين، والخطة التعليمية للقسم النسائي وعمل شراكة مع بعض المؤسسات.

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لأعضاء المجلس، على الحضور والمشاركة والتفاعل الدائم مع الأعمال الموكلة لهم.

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جمعية تحفيظ القرآن بصامطة تستعرض قرار تجديد عضوية مجلسها
سبق

اجتمعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بمحافظة صامطة، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد الإله بن محمد علي بشيري.

جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة وعرض قرار الوزارة لتجديد عضوية المجلس لستة أشهر، وتثبيت وترسيم الموظفين الجدد بعد إنهاء فترة التدريب.

كما ناقش الأعضاء خطة اللجنة التعليمية بنين، والخطة التعليمية للقسم النسائي وعمل شراكة مع بعض المؤسسات.

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لأعضاء المجلس، على الحضور والمشاركة والتفاعل الدائم مع الأعمال الموكلة لهم.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
05:35 PM

جمعية تحفيظ القرآن بصامطة تستعرض قرار تجديد عضوية مجلسها

والخطة التعليمية للقسم النسائي والشراكة مع بعض المؤسسات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اجتمعت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بمحافظة صامطة، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد الإله بن محمد علي بشيري.

جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة وعرض قرار الوزارة لتجديد عضوية المجلس لستة أشهر، وتثبيت وترسيم الموظفين الجدد بعد إنهاء فترة التدريب.

كما ناقش الأعضاء خطة اللجنة التعليمية بنين، والخطة التعليمية للقسم النسائي وعمل شراكة مع بعض المؤسسات.

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لأعضاء المجلس، على الحضور والمشاركة والتفاعل الدائم مع الأعمال الموكلة لهم.

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