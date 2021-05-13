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المملكة المتحدة تسجل 2,657 إصابة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة 2,657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,444,631، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,651.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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المملكة المتحدة تسجل 2,657 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المملكة المتحدة 2,657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,444,631، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,651.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
11:59 PM

المملكة المتحدة تسجل 2,657 إصابة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجلت المملكة المتحدة 2,657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,444,631، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,651.

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