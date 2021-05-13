سجلت المملكة المتحدة 2,657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,444,631، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,651.
المملكة المتحدة تسجل 2,657 إصابة بفيروس كورونا
سجلت المملكة المتحدة 2,657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,444,631، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,651.
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المملكة المتحدة تسجل 2,657 إصابة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-13
سجلت المملكة المتحدة 2,657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة.
13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
11:59 PM
المملكة المتحدة تسجل 2,657 إصابة بفيروس كورونا
سجلت المملكة المتحدة 2,657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,444,631، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,651.
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