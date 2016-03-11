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كورونا يضرب وزيرة الصحة البريطانية

وسط سعي عالمي لتضييق الخناق على الفيروس

أكدت وزارة الصحة البريطانية، أن وزيرة الصحة نادين دوريز، أثبتت إصابتها بفيروس كورونا؛ وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عبر "تويتر".

وتسعى دول العالم لتضييق الخناق على فيروس كورونا الآخذ في الانتشار؛ وذلك عبر تطبيق إجراءات احترازية واستخدام وسائل التعقيم والتطهير؛ في الوقت الذي تجاوزت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض حاجز الـ4 آلاف؛ منهم أكثر من ألف وفاة خارج الصين حتى الآن؛ للحد من انتشار الفيروس.

ووفق "الألمانية"، اضطرت العديد من الدول إلى الحد من حركة الطيران منها وإليها؛ خاصة مع الدول التي ينتشر بها الفيروس، ضِمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض؛ مما هدد أسلوب الحياة وسبل العيش، وأدى إلى انتشار واسع النطاق لإجراءات الحجر الصحي.

وجرت حملات تطهير واسعة في الشوارع والمدن والأحياء المتكدسة بالسكان، عن طريق تعقيم الهواء وتنظيف الشوارع بالمبيدات الصحية والتركيبات التي صُممت للقضاء على فيروس كورونا، في مختلف دول العالم.

وبدأت الجهات الطبية في العديد من دول العالم اتخاذ إجراءات الوقائية وتنفيذ حملات تعقيم للأماكن الخدمية والمباني التجارية، والمدارس الحكومية والخاصة والمستشفيات والحدائق والمنتزهات، والصالونات ومراكز ألعاب الأطفال، والكثير من المنشآت التي لها علاقة بتواجد الجمهور اليومي للمحافظة على الصحة العامة لمرتاديها.

وبدأت شركات الطيران وشركات النقل الكبرى حول العالم، تطبيقَ ما يُسمى "تنظيفًا داخليًّا عميقًا"؛ حيث تستغرق مدة التنظيف الشامل عدة ساعات، بمنتجات التنظيف والمطهرات المعتمدة من قِبَل الشركات المصنّعة، ومن المعروف أنها تعطل الفيروسات المعقدة ذات الخصائص المشابهة لسارس وأنفلونزا الطيور، وغيرها من الفيروسات والبكتيريا.

وأوضح الخبراء أن معقم الأيدي يقتل بعض الكائنات الحية الدقيقة، وفعال ضد مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة؛ بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والسل، ومع ذلك لا يُعد وقائيًّا ضد 8 كائنات دقيقة رئيسية؛ منها فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة البريطانية نادين دوريز

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كورونا يضرب وزيرة الصحة البريطانية
سبق

أكدت وزارة الصحة البريطانية، أن وزيرة الصحة نادين دوريز، أثبتت إصابتها بفيروس كورونا؛ وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عبر "تويتر".

وتسعى دول العالم لتضييق الخناق على فيروس كورونا الآخذ في الانتشار؛ وذلك عبر تطبيق إجراءات احترازية واستخدام وسائل التعقيم والتطهير؛ في الوقت الذي تجاوزت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض حاجز الـ4 آلاف؛ منهم أكثر من ألف وفاة خارج الصين حتى الآن؛ للحد من انتشار الفيروس.

ووفق "الألمانية"، اضطرت العديد من الدول إلى الحد من حركة الطيران منها وإليها؛ خاصة مع الدول التي ينتشر بها الفيروس، ضِمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض؛ مما هدد أسلوب الحياة وسبل العيش، وأدى إلى انتشار واسع النطاق لإجراءات الحجر الصحي.

وجرت حملات تطهير واسعة في الشوارع والمدن والأحياء المتكدسة بالسكان، عن طريق تعقيم الهواء وتنظيف الشوارع بالمبيدات الصحية والتركيبات التي صُممت للقضاء على فيروس كورونا، في مختلف دول العالم.

وبدأت الجهات الطبية في العديد من دول العالم اتخاذ إجراءات الوقائية وتنفيذ حملات تعقيم للأماكن الخدمية والمباني التجارية، والمدارس الحكومية والخاصة والمستشفيات والحدائق والمنتزهات، والصالونات ومراكز ألعاب الأطفال، والكثير من المنشآت التي لها علاقة بتواجد الجمهور اليومي للمحافظة على الصحة العامة لمرتاديها.

وبدأت شركات الطيران وشركات النقل الكبرى حول العالم، تطبيقَ ما يُسمى "تنظيفًا داخليًّا عميقًا"؛ حيث تستغرق مدة التنظيف الشامل عدة ساعات، بمنتجات التنظيف والمطهرات المعتمدة من قِبَل الشركات المصنّعة، ومن المعروف أنها تعطل الفيروسات المعقدة ذات الخصائص المشابهة لسارس وأنفلونزا الطيور، وغيرها من الفيروسات والبكتيريا.

وأوضح الخبراء أن معقم الأيدي يقتل بعض الكائنات الحية الدقيقة، وفعال ضد مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة؛ بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والسل، ومع ذلك لا يُعد وقائيًّا ضد 8 كائنات دقيقة رئيسية؛ منها فيروس كورونا.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
08:41 AM

كورونا يضرب وزيرة الصحة البريطانية

وسط سعي عالمي لتضييق الخناق على الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,014

أكدت وزارة الصحة البريطانية، أن وزيرة الصحة نادين دوريز، أثبتت إصابتها بفيروس كورونا؛ وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عبر "تويتر".

وتسعى دول العالم لتضييق الخناق على فيروس كورونا الآخذ في الانتشار؛ وذلك عبر تطبيق إجراءات احترازية واستخدام وسائل التعقيم والتطهير؛ في الوقت الذي تجاوزت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض حاجز الـ4 آلاف؛ منهم أكثر من ألف وفاة خارج الصين حتى الآن؛ للحد من انتشار الفيروس.

ووفق "الألمانية"، اضطرت العديد من الدول إلى الحد من حركة الطيران منها وإليها؛ خاصة مع الدول التي ينتشر بها الفيروس، ضِمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض؛ مما هدد أسلوب الحياة وسبل العيش، وأدى إلى انتشار واسع النطاق لإجراءات الحجر الصحي.

وجرت حملات تطهير واسعة في الشوارع والمدن والأحياء المتكدسة بالسكان، عن طريق تعقيم الهواء وتنظيف الشوارع بالمبيدات الصحية والتركيبات التي صُممت للقضاء على فيروس كورونا، في مختلف دول العالم.

وبدأت الجهات الطبية في العديد من دول العالم اتخاذ إجراءات الوقائية وتنفيذ حملات تعقيم للأماكن الخدمية والمباني التجارية، والمدارس الحكومية والخاصة والمستشفيات والحدائق والمنتزهات، والصالونات ومراكز ألعاب الأطفال، والكثير من المنشآت التي لها علاقة بتواجد الجمهور اليومي للمحافظة على الصحة العامة لمرتاديها.

وبدأت شركات الطيران وشركات النقل الكبرى حول العالم، تطبيقَ ما يُسمى "تنظيفًا داخليًّا عميقًا"؛ حيث تستغرق مدة التنظيف الشامل عدة ساعات، بمنتجات التنظيف والمطهرات المعتمدة من قِبَل الشركات المصنّعة، ومن المعروف أنها تعطل الفيروسات المعقدة ذات الخصائص المشابهة لسارس وأنفلونزا الطيور، وغيرها من الفيروسات والبكتيريا.

وأوضح الخبراء أن معقم الأيدي يقتل بعض الكائنات الحية الدقيقة، وفعال ضد مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة؛ بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والسل، ومع ذلك لا يُعد وقائيًّا ضد 8 كائنات دقيقة رئيسية؛ منها فيروس كورونا.

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