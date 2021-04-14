النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
وافق على تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف لإعادة تأهيلها وتطويرها

برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي ويصدر 16 قراراً

البحرين تحول ساحة انتظار سيارات في مستشفى عسكري إلى وحدة لعلاج "كورونا"

تعتزم إنشاء 4 وحدات رعاية مركزة ميدانية أخرى

حوّلت البحرين ساحة انتظار سيارات متعددة الطوابق في مستشفى عسكري إلى وحدة رعاية مركزة تضم 130 سريراً لعلاج المصابين بـ"كوفيد-19" الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد، وتعتزم إنشاء أربع وحدات رعاية مركزة ميدانية أخرى.

وتم تجهيز جميع الأسرة في وحدة الرعاية المركزة في المستشفى العسكري بالرفاع جنوبي العاصمة المنامة بجهاز تنفس صناعي. وقالت السلطات إنها تعتزم زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 500 سرير بعد الانتهاء من إنشاء وحدات ميدانية أخرى في أنحاء البلد.

وقالت وزارة الصحة يوم الثلاثاء: إن البحرين سجلت 161 إصابة جديدة بـ"كورونا"، معظمها بين العمال الأجانب، مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 1522 حالة وسبع وفيات.

ولم تفرض البحرين حظراً للتجول أو إجراءات حجر صحي على أي مناطق للحد من انتشار الفيروس. ولا تزال شركة الطيران الحكومية تشغل بعض الرحلات. لكن البحرين أغلقت المدارس ومعظم الأماكن العامة مثل في ذلك مثل البلدان المجاورة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البحرين تحول ساحة انتظار سيارات في مستشفى عسكري إلى وحدة لعلاج "كورونا"
سبق

حوّلت البحرين ساحة انتظار سيارات متعددة الطوابق في مستشفى عسكري إلى وحدة رعاية مركزة تضم 130 سريراً لعلاج المصابين بـ"كوفيد-19" الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد، وتعتزم إنشاء أربع وحدات رعاية مركزة ميدانية أخرى.

وتم تجهيز جميع الأسرة في وحدة الرعاية المركزة في المستشفى العسكري بالرفاع جنوبي العاصمة المنامة بجهاز تنفس صناعي. وقالت السلطات إنها تعتزم زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 500 سرير بعد الانتهاء من إنشاء وحدات ميدانية أخرى في أنحاء البلد.

وقالت وزارة الصحة يوم الثلاثاء: إن البحرين سجلت 161 إصابة جديدة بـ"كورونا"، معظمها بين العمال الأجانب، مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 1522 حالة وسبع وفيات.

ولم تفرض البحرين حظراً للتجول أو إجراءات حجر صحي على أي مناطق للحد من انتشار الفيروس. ولا تزال شركة الطيران الحكومية تشغل بعض الرحلات. لكن البحرين أغلقت المدارس ومعظم الأماكن العامة مثل في ذلك مثل البلدان المجاورة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
06:32 PM

البحرين تحول ساحة انتظار سيارات في مستشفى عسكري إلى وحدة لعلاج "كورونا"

تعتزم إنشاء 4 وحدات رعاية مركزة ميدانية أخرى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,037

حوّلت البحرين ساحة انتظار سيارات متعددة الطوابق في مستشفى عسكري إلى وحدة رعاية مركزة تضم 130 سريراً لعلاج المصابين بـ"كوفيد-19" الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد، وتعتزم إنشاء أربع وحدات رعاية مركزة ميدانية أخرى.

وتم تجهيز جميع الأسرة في وحدة الرعاية المركزة في المستشفى العسكري بالرفاع جنوبي العاصمة المنامة بجهاز تنفس صناعي. وقالت السلطات إنها تعتزم زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 500 سرير بعد الانتهاء من إنشاء وحدات ميدانية أخرى في أنحاء البلد.

وقالت وزارة الصحة يوم الثلاثاء: إن البحرين سجلت 161 إصابة جديدة بـ"كورونا"، معظمها بين العمال الأجانب، مما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 1522 حالة وسبع وفيات.

ولم تفرض البحرين حظراً للتجول أو إجراءات حجر صحي على أي مناطق للحد من انتشار الفيروس. ولا تزال شركة الطيران الحكومية تشغل بعض الرحلات. لكن البحرين أغلقت المدارس ومعظم الأماكن العامة مثل في ذلك مثل البلدان المجاورة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,214
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,494
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,060
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,263

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة