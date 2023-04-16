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بعد انتهاء مهلة "غانتس" و"نتنياهو".. تشكيل الحكومة الإسرائيلية في عهدة الكنيست

انقسامات تُنذر باستمرار أطول جمود سياسي

أحال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم (الخميس)، مهمة تشكيل حكومة على الكنيست؛ بعد فشل رئيس مجلس النواب بيني غانتس في التوصل إلى اتفاق على ائتلاف وحدة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بينما أكد الجانبان استمرار المحادثات.

وتنذر الانقسامات العميقة داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا باستمرار أطول جمود سياسي تعيشه إسرائيل، خاصة في ظل غياب شكل واضح لائتلاف قابل للحياة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولا تزال هناك فرصة لإحراز اتفاق على تشكيل وحدة طوارئ بين الطرفين، تساعدهما على احتواء جائحة "كوفيد -19".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان جوناثان رينهولد، أن سيناريو تشكيل حكومة وحدة يبقى قائمًا، لكن هذا ليس مؤكدًا بأي شكل من الأشكال.

وتعهّد "غانتس" عقب تكليفه بالسعي إلى تشكيل حكومة وحدة طارئة يقودها "نتنياهو" في البداية.

وكان ريفلين قد عهد بمهمة تشكيل الحكومة لـ"غانتس" بعد انتخابات الثاني من مارس (آذار)، التي كانت الثالثة خلال أقل من عام، لكن مهلة الأسابيع الأربعة انقضت دون تقدم يذكر.

وكانت المهلة المحددة أساسًا لـ"غانتس"، انقضت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء قبل أن يطلب ومنافسه السابق "نتنياهو" تمديدها لمدة 48 ساعة انتهت فجر اليوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد انتهاء مهلة "غانتس" و"نتنياهو".. تشكيل الحكومة الإسرائيلية في عهدة الكنيست
سبق

أحال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم (الخميس)، مهمة تشكيل حكومة على الكنيست؛ بعد فشل رئيس مجلس النواب بيني غانتس في التوصل إلى اتفاق على ائتلاف وحدة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بينما أكد الجانبان استمرار المحادثات.

وتنذر الانقسامات العميقة داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا باستمرار أطول جمود سياسي تعيشه إسرائيل، خاصة في ظل غياب شكل واضح لائتلاف قابل للحياة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولا تزال هناك فرصة لإحراز اتفاق على تشكيل وحدة طوارئ بين الطرفين، تساعدهما على احتواء جائحة "كوفيد -19".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان جوناثان رينهولد، أن سيناريو تشكيل حكومة وحدة يبقى قائمًا، لكن هذا ليس مؤكدًا بأي شكل من الأشكال.

وتعهّد "غانتس" عقب تكليفه بالسعي إلى تشكيل حكومة وحدة طارئة يقودها "نتنياهو" في البداية.

وكان ريفلين قد عهد بمهمة تشكيل الحكومة لـ"غانتس" بعد انتخابات الثاني من مارس (آذار)، التي كانت الثالثة خلال أقل من عام، لكن مهلة الأسابيع الأربعة انقضت دون تقدم يذكر.

وكانت المهلة المحددة أساسًا لـ"غانتس"، انقضت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء قبل أن يطلب ومنافسه السابق "نتنياهو" تمديدها لمدة 48 ساعة انتهت فجر اليوم.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:24 PM

بعد انتهاء مهلة "غانتس" و"نتنياهو".. تشكيل الحكومة الإسرائيلية في عهدة الكنيست

انقسامات تُنذر باستمرار أطول جمود سياسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,945

أحال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم (الخميس)، مهمة تشكيل حكومة على الكنيست؛ بعد فشل رئيس مجلس النواب بيني غانتس في التوصل إلى اتفاق على ائتلاف وحدة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بينما أكد الجانبان استمرار المحادثات.

وتنذر الانقسامات العميقة داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا باستمرار أطول جمود سياسي تعيشه إسرائيل، خاصة في ظل غياب شكل واضح لائتلاف قابل للحياة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ولا تزال هناك فرصة لإحراز اتفاق على تشكيل وحدة طوارئ بين الطرفين، تساعدهما على احتواء جائحة "كوفيد -19".

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان جوناثان رينهولد، أن سيناريو تشكيل حكومة وحدة يبقى قائمًا، لكن هذا ليس مؤكدًا بأي شكل من الأشكال.

وتعهّد "غانتس" عقب تكليفه بالسعي إلى تشكيل حكومة وحدة طارئة يقودها "نتنياهو" في البداية.

وكان ريفلين قد عهد بمهمة تشكيل الحكومة لـ"غانتس" بعد انتخابات الثاني من مارس (آذار)، التي كانت الثالثة خلال أقل من عام، لكن مهلة الأسابيع الأربعة انقضت دون تقدم يذكر.

وكانت المهلة المحددة أساسًا لـ"غانتس"، انقضت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء قبل أن يطلب ومنافسه السابق "نتنياهو" تمديدها لمدة 48 ساعة انتهت فجر اليوم.

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