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بعد الـ8500 وظيفة.. "الجميلي": شكرًا للرّاجحي.. ونريد بنك الوظائف

طالَبَ بمنصة إلكترونية تعلن فيه الشركات "إلزاميًّا" عن الوظائف

يقدم الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي الشكر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على جهودهم الكبيرة في محاولة معالجة البطالة، وتحقيق السّعودة على أرض الواقع، مطالبًا بإنشاء بنك لوظائف القطاع الخاص في منصة إلكترونية تُعْلِنُ فيه الشركاتُ والمؤسساتُ "إلزاميًّا" عن احتياجاتها الوظيفية في مختلف المجالات والتخصصات.

أكثر من 8500 وظيفة متاحة اليوم

وفي مقاله "شكرًا للرَّاجحي.. وبنك للوظائف" بصحيفة "المدينة"، يقول الجميلي: ""أكثر من 8500 وظيفة" متاحة اليوم لـ"الشباب السعودي من الجنسين" لدى منشآت القطاع الخاص في أنشطة: "المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية، وكذا مبيعات الأجهزة والمعدات الطبية، والتعريف بها والترويج لها، وما يتعلق بمهنِ مساراتها الهندسية والفنية".. جاء ذلك في قراراتٍ صدرت قبل أيام عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أكدت على حرصها على تنفيذ التَّوطين في تلك النشاطات من خلال تلك المراحل الواضحة والمجدولة لِنِسَب التوظيف في تلك التخصصات، وهناك التّحفيز الذي مِن أبرز أدواته وضْع حَدٍّ أدنى للرواتب بحسب المؤهلات الدراسية تبدأ بـ"5000 للفني، و7000 ريال للأخصائي"".

نريد إحصائية دقيقة لأعداد العاطلين

ويعلق "الجميلي" قائلًا: "أمانةً، تلك حلقة مهمة ضمن الخطوات المتميزة من الوزارة في إطار سعيها لـ"سعودة وظائف القطاع الخاص"، ولدعم تلك الجهود وتسريعها أتطلعُ إلى إحصائية دقيقة لأعداد العاطلين في مختلف المناطق والمحافظات، فالأرقام غير واضحة وأحيانًا متضاربة، وأيضًا لأن البحث العلمي أساس النجاح في حلول الأزمات، فلا بد من دراسة علمية صادقة وشفافة تكشف حقيقة سوق العمل لدينا، وتوجهاته ومتطلباته في الحاضر، واستِشراف احتياجاته في المستقبل لتواكب المستجدات ورؤية المملكة 2030م".

بنك لوظائف القطاع الخاص

ويتوجه الكاتب نحو المسؤولين قائلًا: "وما أرجوه أيضًا إنشاء "بنك لوظائف القطاع الخاص في منصة إلكترونية"، فيه تُعْلِنُ "إلزاميًّا" الشركاتُ والمؤسساتُ في المناطق كافة عن احتياجاتها الوظيفية في مختلف المجالات والتخصصات؛ فهذا سيضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الشباب المؤهلين، وقبل ذلك كُلِّهِ ولكي تَنجحَ برامج التَّوطين في الوصول لأهدافها النبيلة لا بد من أنظمة صارمة تضمن لأبناء الوطن الأمان الوظيفي، والبَدَلات والتّرقيات أُسوَةً بالقطاع الحكومي".

شكراً للرَّاجحي

وينهي "الجميلي" قائلًا: "هذا شكرٌ ومعه كلُّ التقدير لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جهودها الكبيرة في محاولة معالجة البطالة، وتحقيق السّعودة على أرض الواقع، وذلك في ظِلِّ عطاءٍ نوعي وقيادة فاعلة ومتابعة حاضرة وراصدة من الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.. ويبقى شكرًا جدًّا وأبدًا لسعادة المهندس عبدالله الصاعدي مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة، والأستاذ أحمد السناني مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع؛ على عطاءاتهما المتميزة والمباركة، وتواصلهما الدائم والفَـاعِل مع الإعلام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الـ8500 وظيفة.. "الجميلي": شكرًا للرّاجحي.. ونريد بنك الوظائف
سبق

يقدم الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي الشكر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على جهودهم الكبيرة في محاولة معالجة البطالة، وتحقيق السّعودة على أرض الواقع، مطالبًا بإنشاء بنك لوظائف القطاع الخاص في منصة إلكترونية تُعْلِنُ فيه الشركاتُ والمؤسساتُ "إلزاميًّا" عن احتياجاتها الوظيفية في مختلف المجالات والتخصصات.

أكثر من 8500 وظيفة متاحة اليوم

وفي مقاله "شكرًا للرَّاجحي.. وبنك للوظائف" بصحيفة "المدينة"، يقول الجميلي: ""أكثر من 8500 وظيفة" متاحة اليوم لـ"الشباب السعودي من الجنسين" لدى منشآت القطاع الخاص في أنشطة: "المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية، وكذا مبيعات الأجهزة والمعدات الطبية، والتعريف بها والترويج لها، وما يتعلق بمهنِ مساراتها الهندسية والفنية".. جاء ذلك في قراراتٍ صدرت قبل أيام عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أكدت على حرصها على تنفيذ التَّوطين في تلك النشاطات من خلال تلك المراحل الواضحة والمجدولة لِنِسَب التوظيف في تلك التخصصات، وهناك التّحفيز الذي مِن أبرز أدواته وضْع حَدٍّ أدنى للرواتب بحسب المؤهلات الدراسية تبدأ بـ"5000 للفني، و7000 ريال للأخصائي"".

نريد إحصائية دقيقة لأعداد العاطلين

ويعلق "الجميلي" قائلًا: "أمانةً، تلك حلقة مهمة ضمن الخطوات المتميزة من الوزارة في إطار سعيها لـ"سعودة وظائف القطاع الخاص"، ولدعم تلك الجهود وتسريعها أتطلعُ إلى إحصائية دقيقة لأعداد العاطلين في مختلف المناطق والمحافظات، فالأرقام غير واضحة وأحيانًا متضاربة، وأيضًا لأن البحث العلمي أساس النجاح في حلول الأزمات، فلا بد من دراسة علمية صادقة وشفافة تكشف حقيقة سوق العمل لدينا، وتوجهاته ومتطلباته في الحاضر، واستِشراف احتياجاته في المستقبل لتواكب المستجدات ورؤية المملكة 2030م".

بنك لوظائف القطاع الخاص

ويتوجه الكاتب نحو المسؤولين قائلًا: "وما أرجوه أيضًا إنشاء "بنك لوظائف القطاع الخاص في منصة إلكترونية"، فيه تُعْلِنُ "إلزاميًّا" الشركاتُ والمؤسساتُ في المناطق كافة عن احتياجاتها الوظيفية في مختلف المجالات والتخصصات؛ فهذا سيضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الشباب المؤهلين، وقبل ذلك كُلِّهِ ولكي تَنجحَ برامج التَّوطين في الوصول لأهدافها النبيلة لا بد من أنظمة صارمة تضمن لأبناء الوطن الأمان الوظيفي، والبَدَلات والتّرقيات أُسوَةً بالقطاع الحكومي".

شكراً للرَّاجحي

وينهي "الجميلي" قائلًا: "هذا شكرٌ ومعه كلُّ التقدير لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جهودها الكبيرة في محاولة معالجة البطالة، وتحقيق السّعودة على أرض الواقع، وذلك في ظِلِّ عطاءٍ نوعي وقيادة فاعلة ومتابعة حاضرة وراصدة من الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.. ويبقى شكرًا جدًّا وأبدًا لسعادة المهندس عبدالله الصاعدي مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة، والأستاذ أحمد السناني مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع؛ على عطاءاتهما المتميزة والمباركة، وتواصلهما الدائم والفَـاعِل مع الإعلام".

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
05:18 PM

بعد الـ8500 وظيفة.. "الجميلي": شكرًا للرّاجحي.. ونريد بنك الوظائف

طالَبَ بمنصة إلكترونية تعلن فيه الشركات "إلزاميًّا" عن الوظائف

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
4,271

يقدم الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي الشكر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على جهودهم الكبيرة في محاولة معالجة البطالة، وتحقيق السّعودة على أرض الواقع، مطالبًا بإنشاء بنك لوظائف القطاع الخاص في منصة إلكترونية تُعْلِنُ فيه الشركاتُ والمؤسساتُ "إلزاميًّا" عن احتياجاتها الوظيفية في مختلف المجالات والتخصصات.

أكثر من 8500 وظيفة متاحة اليوم

وفي مقاله "شكرًا للرَّاجحي.. وبنك للوظائف" بصحيفة "المدينة"، يقول الجميلي: ""أكثر من 8500 وظيفة" متاحة اليوم لـ"الشباب السعودي من الجنسين" لدى منشآت القطاع الخاص في أنشطة: "المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية، وكذا مبيعات الأجهزة والمعدات الطبية، والتعريف بها والترويج لها، وما يتعلق بمهنِ مساراتها الهندسية والفنية".. جاء ذلك في قراراتٍ صدرت قبل أيام عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أكدت على حرصها على تنفيذ التَّوطين في تلك النشاطات من خلال تلك المراحل الواضحة والمجدولة لِنِسَب التوظيف في تلك التخصصات، وهناك التّحفيز الذي مِن أبرز أدواته وضْع حَدٍّ أدنى للرواتب بحسب المؤهلات الدراسية تبدأ بـ"5000 للفني، و7000 ريال للأخصائي"".

نريد إحصائية دقيقة لأعداد العاطلين

ويعلق "الجميلي" قائلًا: "أمانةً، تلك حلقة مهمة ضمن الخطوات المتميزة من الوزارة في إطار سعيها لـ"سعودة وظائف القطاع الخاص"، ولدعم تلك الجهود وتسريعها أتطلعُ إلى إحصائية دقيقة لأعداد العاطلين في مختلف المناطق والمحافظات، فالأرقام غير واضحة وأحيانًا متضاربة، وأيضًا لأن البحث العلمي أساس النجاح في حلول الأزمات، فلا بد من دراسة علمية صادقة وشفافة تكشف حقيقة سوق العمل لدينا، وتوجهاته ومتطلباته في الحاضر، واستِشراف احتياجاته في المستقبل لتواكب المستجدات ورؤية المملكة 2030م".

بنك لوظائف القطاع الخاص

ويتوجه الكاتب نحو المسؤولين قائلًا: "وما أرجوه أيضًا إنشاء "بنك لوظائف القطاع الخاص في منصة إلكترونية"، فيه تُعْلِنُ "إلزاميًّا" الشركاتُ والمؤسساتُ في المناطق كافة عن احتياجاتها الوظيفية في مختلف المجالات والتخصصات؛ فهذا سيضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الشباب المؤهلين، وقبل ذلك كُلِّهِ ولكي تَنجحَ برامج التَّوطين في الوصول لأهدافها النبيلة لا بد من أنظمة صارمة تضمن لأبناء الوطن الأمان الوظيفي، والبَدَلات والتّرقيات أُسوَةً بالقطاع الحكومي".

شكراً للرَّاجحي

وينهي "الجميلي" قائلًا: "هذا شكرٌ ومعه كلُّ التقدير لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جهودها الكبيرة في محاولة معالجة البطالة، وتحقيق السّعودة على أرض الواقع، وذلك في ظِلِّ عطاءٍ نوعي وقيادة فاعلة ومتابعة حاضرة وراصدة من الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.. ويبقى شكرًا جدًّا وأبدًا لسعادة المهندس عبدالله الصاعدي مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة، والأستاذ أحمد السناني مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع؛ على عطاءاتهما المتميزة والمباركة، وتواصلهما الدائم والفَـاعِل مع الإعلام".

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