النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المحمود" ينال الدكتوراه من جامعة الإمام

حصل الباحث خالد بن محمد المحمود مدير إدارة خدمات المستفيدين بمكتب التعليم الأهلي بالرياض، على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بحثه بعنوان: "تطوير الأداء المؤسسي لإدارات الموهوبين بالمملكة في ضوء مدخل قياس الأداء المتوازن.. تصور مقترح".

وتكونت لجنة المناقشة من كل من: الأستاذ الدكتور خالد عواض الثبيتي مشرفًا ومقررًا، الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز عضوًا، والدكتور سعد بن محمد المحيميد عضوًا. ألف مبروك.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"المحمود" ينال الدكتوراه من جامعة الإمام
سبق

حصل الباحث خالد بن محمد المحمود مدير إدارة خدمات المستفيدين بمكتب التعليم الأهلي بالرياض، على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بحثه بعنوان: "تطوير الأداء المؤسسي لإدارات الموهوبين بالمملكة في ضوء مدخل قياس الأداء المتوازن.. تصور مقترح".

وتكونت لجنة المناقشة من كل من: الأستاذ الدكتور خالد عواض الثبيتي مشرفًا ومقررًا، الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز عضوًا، والدكتور سعد بن محمد المحيميد عضوًا. ألف مبروك.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:52 PM

"المحمود" ينال الدكتوراه من جامعة الإمام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
145

حصل الباحث خالد بن محمد المحمود مدير إدارة خدمات المستفيدين بمكتب التعليم الأهلي بالرياض، على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بحثه بعنوان: "تطوير الأداء المؤسسي لإدارات الموهوبين بالمملكة في ضوء مدخل قياس الأداء المتوازن.. تصور مقترح".

وتكونت لجنة المناقشة من كل من: الأستاذ الدكتور خالد عواض الثبيتي مشرفًا ومقررًا، الدكتور فايز بن عبدالعزيز الفايز عضوًا، والدكتور سعد بن محمد المحيميد عضوًا. ألف مبروك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,062
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,398
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,454
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,811

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة