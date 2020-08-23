مدني جازان يُخمد حريقًا نشب في مجمع تجاري.. لا إصابات

اقتصر على مستودع للتخزين اليومي حيث تصاعدت أعمدة الدخان

باشرت فِرَق الدفاع المدني بجازان، حادثة حريق أحد المولات في مدينة جازان صباح اليوم، وكانت أعمدة الدخان قد شوهدت وهي تتصاعد من المجمع.

وأخمد "المدني" حريقًا اندلع في مجمع تجاري، واقتصر الحريق على مستودع للتخزين اليومي، دون أي إصابات ولله الحمد.