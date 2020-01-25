النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب "خلع في الكتف".. الأهلي يعلن غياب السومة 14 يوماً

أعلن فريق الأهلي، غياب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوعين، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية تعرضه لخلع في الكتف.

وقال النادي في تغريدة: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي‫ عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة الفريق في الملحق الآسيوي التي ستقام الثلاثاء المقبل امام فريق استقلال الطاجكستاني.

وكان السومة خرج مصاباً في مباراة فريقه أمام الرائد بعد تسجيله هدفين قادت الفريق للفوز.

بسبب "خلع في الكتف".. الأهلي يعلن غياب السومة 14 يوماً

سبق - جدة: أعلن فريق الأهلي، غياب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوعين، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية تعرضه لخلع في الكتف.

وقال النادي في تغريدة: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي‫ عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة الفريق في الملحق الآسيوي التي ستقام الثلاثاء المقبل امام فريق استقلال الطاجكستاني.

وكان السومة خرج مصاباً في مباراة فريقه أمام الرائد بعد تسجيله هدفين قادت الفريق للفوز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بسبب "خلع في الكتف".. الأهلي يعلن غياب السومة 14 يوماً
سبق

أعلن فريق الأهلي، غياب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوعين، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية تعرضه لخلع في الكتف.

وقال النادي في تغريدة: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي‫ عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة الفريق في الملحق الآسيوي التي ستقام الثلاثاء المقبل امام فريق استقلال الطاجكستاني.

وكان السومة خرج مصاباً في مباراة فريقه أمام الرائد بعد تسجيله هدفين قادت الفريق للفوز.

بسبب "خلع في الكتف".. الأهلي يعلن غياب السومة 14 يوماً

سبق - جدة: أعلن فريق الأهلي، غياب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوعين، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية تعرضه لخلع في الكتف.

وقال النادي في تغريدة: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي‫ عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة الفريق في الملحق الآسيوي التي ستقام الثلاثاء المقبل امام فريق استقلال الطاجكستاني.

وكان السومة خرج مصاباً في مباراة فريقه أمام الرائد بعد تسجيله هدفين قادت الفريق للفوز.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
07:15 PM

بسبب "خلع في الكتف".. الأهلي يعلن غياب السومة 14 يوماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
1,637

أعلن فريق الأهلي، غياب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوعين، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية تعرضه لخلع في الكتف.

وقال النادي في تغريدة: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي‫ عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة الفريق في الملحق الآسيوي التي ستقام الثلاثاء المقبل امام فريق استقلال الطاجكستاني.

وكان السومة خرج مصاباً في مباراة فريقه أمام الرائد بعد تسجيله هدفين قادت الفريق للفوز.

بسبب "خلع في الكتف".. الأهلي يعلن غياب السومة 14 يوماً

سبق - جدة: أعلن فريق الأهلي، غياب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أسبوعين، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية تعرضه لخلع في الكتف.

وقال النادي في تغريدة: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي‫ عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة الفريق في الملحق الآسيوي التي ستقام الثلاثاء المقبل امام فريق استقلال الطاجكستاني.

وكان السومة خرج مصاباً في مباراة فريقه أمام الرائد بعد تسجيله هدفين قادت الفريق للفوز.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,342
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,169
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,606
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,274

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة