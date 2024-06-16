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"تعليم الرياض" يحصد 7 ميداليات في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية

بهدف تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن

حصدت طالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض سبع ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على المستوى الوطني في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية .

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، الطالبات الفائزات فخر تعليم الرياض، متمنيًا أن يكون هذا الفوز حافزًا لبقية الطالبات في المشاركة الفاعلة للمشاركة في مثل هذه المسابقات التنافسية والتي تعنى بالخط العربي والزخرفة الإسلامية وإبراز جمالياتها فنيًا .

وأوضحت مديرة نشاط الطالبات، الدكتورة إيمان الدريهم، أن الطالبات الفائزات هن الطالبة ريناد بنت خالد الجبيري وفازت بالميدالية الذهبية (المركز الثاني)، وذلك في مجال مصابيح الهدى، والطالبة رزان بنت عبدالله الجابر وفازت بالميدالية الفضية (المركز الأول) في مجال وحي الحرمين، والطالبة هند أنس الصباغ وفازت بالميدالية الفضية (المركز الثالث) في مجال مصابيح الهدى، وفازت الطالبة نوف بنت فهد المجيول بالميدالية الذهبية (المركز الخامس) في ذات المسابقة، كما فازت الطالبة شادن سليمان الصقر بالميدالية الفضية (المركز الثالث) في مجال وحي الحرمين، وفازت الطالبة سديم بنت فيصل المنقاح بالميدالية الفضية (المركز الرابع) في مجال البحث العلمي، وفازت الطالبة نهى بنت علي عسيري بالميدالية البرونزية (المركز الرابع) في مجال وحي الحرمين .

يذكر أن أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية والذي تنظمه الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم يهدف إلى تنمية مهارات الخط العربي والزخرفة الإسلامية لدى الطالبات، بهدف تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، والعناية بالخط العربي وجمالياته وإبرازه فنياً، وتنمية مهارات التفكير لدى الطالبات.

الإدارة العامة للتعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الرياض" يحصد 7 ميداليات في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية
سبق

حصدت طالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض سبع ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على المستوى الوطني في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية .

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، الطالبات الفائزات فخر تعليم الرياض، متمنيًا أن يكون هذا الفوز حافزًا لبقية الطالبات في المشاركة الفاعلة للمشاركة في مثل هذه المسابقات التنافسية والتي تعنى بالخط العربي والزخرفة الإسلامية وإبراز جمالياتها فنيًا .

وأوضحت مديرة نشاط الطالبات، الدكتورة إيمان الدريهم، أن الطالبات الفائزات هن الطالبة ريناد بنت خالد الجبيري وفازت بالميدالية الذهبية (المركز الثاني)، وذلك في مجال مصابيح الهدى، والطالبة رزان بنت عبدالله الجابر وفازت بالميدالية الفضية (المركز الأول) في مجال وحي الحرمين، والطالبة هند أنس الصباغ وفازت بالميدالية الفضية (المركز الثالث) في مجال مصابيح الهدى، وفازت الطالبة نوف بنت فهد المجيول بالميدالية الذهبية (المركز الخامس) في ذات المسابقة، كما فازت الطالبة شادن سليمان الصقر بالميدالية الفضية (المركز الثالث) في مجال وحي الحرمين، وفازت الطالبة سديم بنت فيصل المنقاح بالميدالية الفضية (المركز الرابع) في مجال البحث العلمي، وفازت الطالبة نهى بنت علي عسيري بالميدالية البرونزية (المركز الرابع) في مجال وحي الحرمين .

يذكر أن أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية والذي تنظمه الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم يهدف إلى تنمية مهارات الخط العربي والزخرفة الإسلامية لدى الطالبات، بهدف تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، والعناية بالخط العربي وجمالياته وإبرازه فنياً، وتنمية مهارات التفكير لدى الطالبات.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
02:44 PM

"تعليم الرياض" يحصد 7 ميداليات في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية

بهدف تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصدت طالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض سبع ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على المستوى الوطني في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية .

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، الطالبات الفائزات فخر تعليم الرياض، متمنيًا أن يكون هذا الفوز حافزًا لبقية الطالبات في المشاركة الفاعلة للمشاركة في مثل هذه المسابقات التنافسية والتي تعنى بالخط العربي والزخرفة الإسلامية وإبراز جمالياتها فنيًا .

وأوضحت مديرة نشاط الطالبات، الدكتورة إيمان الدريهم، أن الطالبات الفائزات هن الطالبة ريناد بنت خالد الجبيري وفازت بالميدالية الذهبية (المركز الثاني)، وذلك في مجال مصابيح الهدى، والطالبة رزان بنت عبدالله الجابر وفازت بالميدالية الفضية (المركز الأول) في مجال وحي الحرمين، والطالبة هند أنس الصباغ وفازت بالميدالية الفضية (المركز الثالث) في مجال مصابيح الهدى، وفازت الطالبة نوف بنت فهد المجيول بالميدالية الذهبية (المركز الخامس) في ذات المسابقة، كما فازت الطالبة شادن سليمان الصقر بالميدالية الفضية (المركز الثالث) في مجال وحي الحرمين، وفازت الطالبة سديم بنت فيصل المنقاح بالميدالية الفضية (المركز الرابع) في مجال البحث العلمي، وفازت الطالبة نهى بنت علي عسيري بالميدالية البرونزية (المركز الرابع) في مجال وحي الحرمين .

يذكر أن أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية والذي تنظمه الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم يهدف إلى تنمية مهارات الخط العربي والزخرفة الإسلامية لدى الطالبات، بهدف تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، والعناية بالخط العربي وجمالياته وإبرازه فنياً، وتنمية مهارات التفكير لدى الطالبات.

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