النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جراحة ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب تُعيد لخمسيني القدرة على المشي والحركة

عانى شللاً حركياً منذ عام نتيجة ثلاث محاولات للعلاج باءت جميعها بالفشل

نجح فريق طبي بوحدة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إنقاذ مريض يبلغ من العمر 53 عاماً، عانى شللاً حركياً منذ عام نتيجة ثلاث محاولات للعلاج باءت جميعها بالفشل، داخل المملكة وخارجها؛ الأمر الذي تسبّب في فقدانه الحركة بأطرافه السفلية بشكلٍ كامل والشعور بآلام عصبية حادة أسفل الظهر، وعدم القدرة على التحكم في الإخراج، وتوقفه عن ممارسة حياته بشكلها الطبيعي.

هذا ما أوضحه الدكتور هاني الجهني؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، الحاصل على البورد الفرنسي ورئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف أنه فور وصول المريض للمستشفى تم إخضاعه للفحوصات الطبية الدقيقة بالرنين المغناطيسي (M.R.I)، التي أبانت وجود ضغط شديد على الفقرات العنقية بداية من الفقرة الرابعة حتى السابعة.

وقال الدكتور الجهني؛ إنه تم وضع خطة علاجية تقتضي سرعة إجراء عملية جراحية مجهرية لإزالة الضغط على الفقرات، موضحاً أن العملية استغرقت 45 دقيقة باستخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي المتطور (Pentero Microscope)، وتمّ فيها تحرير الحبل الشوكي وإزالة الضغط بالفقرات.

وعن العملية قال الدكتور الجهني؛ إن الجراحة تكللت بالنجاح، ولله الحمد، حيث استطاع المريض الوقوف والتوازن بعد 24 ساعة فقط من العملية، مؤكداً أنه تمّ وضع برنامج علاج طبيعي خاص للمريض من أجل العمل على تحفيز عضلات القدمين والأربطة، واستعادة أدائهما بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذي تحقّق بعد العملية.

وفي الختام، قال الدكتور هاني الجهني؛ إن المريض خرج من المستشفى بعد أسبوع من العملية وهو بخير حال، وقد انتهت لديه الأعراض السابق ذكرها.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، حاصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة المنشآت الصحية JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال بنوك الدم والمختبرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جراحة ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب تُعيد لخمسيني القدرة على المشي والحركة
سبق

نجح فريق طبي بوحدة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إنقاذ مريض يبلغ من العمر 53 عاماً، عانى شللاً حركياً منذ عام نتيجة ثلاث محاولات للعلاج باءت جميعها بالفشل، داخل المملكة وخارجها؛ الأمر الذي تسبّب في فقدانه الحركة بأطرافه السفلية بشكلٍ كامل والشعور بآلام عصبية حادة أسفل الظهر، وعدم القدرة على التحكم في الإخراج، وتوقفه عن ممارسة حياته بشكلها الطبيعي.

هذا ما أوضحه الدكتور هاني الجهني؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، الحاصل على البورد الفرنسي ورئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف أنه فور وصول المريض للمستشفى تم إخضاعه للفحوصات الطبية الدقيقة بالرنين المغناطيسي (M.R.I)، التي أبانت وجود ضغط شديد على الفقرات العنقية بداية من الفقرة الرابعة حتى السابعة.

وقال الدكتور الجهني؛ إنه تم وضع خطة علاجية تقتضي سرعة إجراء عملية جراحية مجهرية لإزالة الضغط على الفقرات، موضحاً أن العملية استغرقت 45 دقيقة باستخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي المتطور (Pentero Microscope)، وتمّ فيها تحرير الحبل الشوكي وإزالة الضغط بالفقرات.

وعن العملية قال الدكتور الجهني؛ إن الجراحة تكللت بالنجاح، ولله الحمد، حيث استطاع المريض الوقوف والتوازن بعد 24 ساعة فقط من العملية، مؤكداً أنه تمّ وضع برنامج علاج طبيعي خاص للمريض من أجل العمل على تحفيز عضلات القدمين والأربطة، واستعادة أدائهما بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذي تحقّق بعد العملية.

وفي الختام، قال الدكتور هاني الجهني؛ إن المريض خرج من المستشفى بعد أسبوع من العملية وهو بخير حال، وقد انتهت لديه الأعراض السابق ذكرها.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، حاصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة المنشآت الصحية JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال بنوك الدم والمختبرات.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
10:19 AM

جراحة ناجحة بمستشفى سليمان الحبيب تُعيد لخمسيني القدرة على المشي والحركة

عانى شللاً حركياً منذ عام نتيجة ثلاث محاولات للعلاج باءت جميعها بالفشل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,523

نجح فريق طبي بوحدة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إنقاذ مريض يبلغ من العمر 53 عاماً، عانى شللاً حركياً منذ عام نتيجة ثلاث محاولات للعلاج باءت جميعها بالفشل، داخل المملكة وخارجها؛ الأمر الذي تسبّب في فقدانه الحركة بأطرافه السفلية بشكلٍ كامل والشعور بآلام عصبية حادة أسفل الظهر، وعدم القدرة على التحكم في الإخراج، وتوقفه عن ممارسة حياته بشكلها الطبيعي.

هذا ما أوضحه الدكتور هاني الجهني؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، الحاصل على البورد الفرنسي ورئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف أنه فور وصول المريض للمستشفى تم إخضاعه للفحوصات الطبية الدقيقة بالرنين المغناطيسي (M.R.I)، التي أبانت وجود ضغط شديد على الفقرات العنقية بداية من الفقرة الرابعة حتى السابعة.

وقال الدكتور الجهني؛ إنه تم وضع خطة علاجية تقتضي سرعة إجراء عملية جراحية مجهرية لإزالة الضغط على الفقرات، موضحاً أن العملية استغرقت 45 دقيقة باستخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي المتطور (Pentero Microscope)، وتمّ فيها تحرير الحبل الشوكي وإزالة الضغط بالفقرات.

وعن العملية قال الدكتور الجهني؛ إن الجراحة تكللت بالنجاح، ولله الحمد، حيث استطاع المريض الوقوف والتوازن بعد 24 ساعة فقط من العملية، مؤكداً أنه تمّ وضع برنامج علاج طبيعي خاص للمريض من أجل العمل على تحفيز عضلات القدمين والأربطة، واستعادة أدائهما بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذي تحقّق بعد العملية.

وفي الختام، قال الدكتور هاني الجهني؛ إن المريض خرج من المستشفى بعد أسبوع من العملية وهو بخير حال، وقد انتهت لديه الأعراض السابق ذكرها.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، حاصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة المنشآت الصحية JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال بنوك الدم والمختبرات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,379
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,789
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة