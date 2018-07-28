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12 طائرة أثيوبية تهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر

هبطت بين مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، 12 طائرة أثيوبية في مطار الخرطوم اضطرارياً، لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا.

وبحسب وكالة السودان للأنباء؛ فإن الطائرات التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية كانت متوجهة للعاصمة أديس أبابا، قادمةً من عددٍ من المطارات الأوروبية والآسيوية.

من جانبه، قال رئيس سلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان: "سلطات مطار الخرطوم قد تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة واستقبلت الطائرات الأثيوبية، وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا، دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانه المعتادة إطلاقاً".

وأضاف: "مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة أثيوبية خلال ست ساعات".

وكشف "عدلان" أن طائرتين أثيوبيتين إضافيتين قد حولتا لمطاري جدة وجيبوتي.

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12 طائرة أثيوبية تهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم
سبق

هبطت بين مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، 12 طائرة أثيوبية في مطار الخرطوم اضطرارياً، لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا.

وبحسب وكالة السودان للأنباء؛ فإن الطائرات التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية كانت متوجهة للعاصمة أديس أبابا، قادمةً من عددٍ من المطارات الأوروبية والآسيوية.

من جانبه، قال رئيس سلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان: "سلطات مطار الخرطوم قد تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة واستقبلت الطائرات الأثيوبية، وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا، دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانه المعتادة إطلاقاً".

وأضاف: "مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة أثيوبية خلال ست ساعات".

وكشف "عدلان" أن طائرتين أثيوبيتين إضافيتين قد حولتا لمطاري جدة وجيبوتي.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
04:07 PM

12 طائرة أثيوبية تهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هبطت بين مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، 12 طائرة أثيوبية في مطار الخرطوم اضطرارياً، لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا.

وبحسب وكالة السودان للأنباء؛ فإن الطائرات التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية كانت متوجهة للعاصمة أديس أبابا، قادمةً من عددٍ من المطارات الأوروبية والآسيوية.

من جانبه، قال رئيس سلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان: "سلطات مطار الخرطوم قد تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة واستقبلت الطائرات الأثيوبية، وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا، دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانه المعتادة إطلاقاً".

وأضاف: "مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة أثيوبية خلال ست ساعات".

وكشف "عدلان" أن طائرتين أثيوبيتين إضافيتين قد حولتا لمطاري جدة وجيبوتي.

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