وذكر الرئيس الأمريكي أن خطته للسلام في الشرق الأوسط لديها فرصة للنجاح.

واعتبر "ترامب" خلال لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الخطة جيدة بالنسبة للفلسطينيين وتصب في مصلحتهم، وأنها منطقية جداً بالنسبة إلى الجميع".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غداً (الثلاثاء).

واشنطن تنشر "صفقة القرن" غداً.. و"ترامب" يطالب الفلسطينيين بقبولها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-27 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غداً (الثلاثاء). واعتبر "ترامب" خلال لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الخطة جيدة بالنسبة للفلسطينيين وتصب في مصلحتهم، وأنها منطقية جداً بالنسبة إلى الجميع". وذكر الرئيس الأمريكي أن خطته للسلام في الشرق الأوسط لديها فرصة للنجاح. وطالب الفلسطينيين بقبولها.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441 07:59 PM

واشنطن تنشر "صفقة القرن" غداً.. و"ترامب" يطالب الفلسطينيين بقبولها اعتبر أنها منطقية جداً بالنسبة لجميع الأطراف





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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غداً (الثلاثاء).

واعتبر "ترامب" خلال لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الخطة جيدة بالنسبة للفلسطينيين وتصب في مصلحتهم، وأنها منطقية جداً بالنسبة إلى الجميع".

وذكر الرئيس الأمريكي أن خطته للسلام في الشرق الأوسط لديها فرصة للنجاح.

وطالب الفلسطينيين بقبولها.