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واشنطن تنشر "صفقة القرن" غداً.. و"ترامب" يطالب الفلسطينيين بقبولها

اعتبر أنها منطقية جداً بالنسبة لجميع الأطراف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غداً (الثلاثاء).

واعتبر "ترامب" خلال لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الخطة جيدة بالنسبة للفلسطينيين وتصب في مصلحتهم، وأنها منطقية جداً بالنسبة إلى الجميع".

وذكر الرئيس الأمريكي أن خطته للسلام في الشرق الأوسط لديها فرصة للنجاح.

وطالب الفلسطينيين بقبولها.

صفقة القرن

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تنشر "صفقة القرن" غداً.. و"ترامب" يطالب الفلسطينيين بقبولها
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غداً (الثلاثاء).

واعتبر "ترامب" خلال لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الخطة جيدة بالنسبة للفلسطينيين وتصب في مصلحتهم، وأنها منطقية جداً بالنسبة إلى الجميع".

وذكر الرئيس الأمريكي أن خطته للسلام في الشرق الأوسط لديها فرصة للنجاح.

وطالب الفلسطينيين بقبولها.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
07:59 PM

واشنطن تنشر "صفقة القرن" غداً.. و"ترامب" يطالب الفلسطينيين بقبولها

اعتبر أنها منطقية جداً بالنسبة لجميع الأطراف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
6,854

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن" في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش غداً (الثلاثاء).

واعتبر "ترامب" خلال لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الخطة جيدة بالنسبة للفلسطينيين وتصب في مصلحتهم، وأنها منطقية جداً بالنسبة إلى الجميع".

وذكر الرئيس الأمريكي أن خطته للسلام في الشرق الأوسط لديها فرصة للنجاح.

وطالب الفلسطينيين بقبولها.

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