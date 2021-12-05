وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرًا من الحوثيين.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 19 استهدافًا لمليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تدمير 14 آلية ومقتل 115 عنصرًا حوثيًا عقب 19 عملية استهداف نفّذها التحالف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-05 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 19 استهدافًا لمليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرًا من الحوثيين.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 04:05 PM

تدمير 14 آلية ومقتل 115 عنصرًا حوثيًا عقب 19 عملية استهداف نفّذها التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية ضد المليشيا الانقلابية في مأرب والجوف





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 19 استهدافًا لمليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرًا من الحوثيين.