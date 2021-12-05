تدمير 14 آلية ومقتل 115 عنصرًا حوثيًا عقب 19 عملية استهداف نفّذها التحالف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 19 استهدافًا لمليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرًا من الحوثيين.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 19 استهدافًا لمليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرًا من الحوثيين.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 19 استهدافًا لمليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرًا من الحوثيين.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 19 استهدافًا لمليشيا الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 14 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرًا من الحوثيين.