"أبل" تنتقم من "فيسبوك" بـ"ميتا فيرس"

قررت شركة "أبل" الأمريكية الانتقام من منافستها "فيسبوك" بقرار صادم مختص بأحدث تقنيات الشركة الأمريكية للواقع الافتراضي المعروفة باسم "ميتا فيرس".

وأوضحت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن أبل اتخذت قرارًا صادمًا باستبعاد كافة خدمات "ميتا فيرس" من سماعات الواقع الافتراضي الخاصة بها، في قرار وُصِف بأنه انتقامي؛ بسبب الدعاوى القضائية المتبادلة بين الطرفين.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر داخل "أبل" قولها: إن اعتماد تقنيات "ميتا فيرس" في نظارات الواقع الافتراضي الخاصة بها مستبعد حاليًا، وسيكون التركيز على تقنيات الاتصال وعرض المحتوى والألعاب.

ومن المتوقع أن تظهر سماعات "أبل" للواقع الافتراضي الجديدة للنور خلال عام 2022 الجاري، والتي ستتمتع بقدرة عرض تصل إلى 8كي، وقد يصل سعرها إلى 3 آلاف دولار تقريبًا، مستخدمة 10 كاميرات ستتبع الواقع الداخلي الافتراضي والخارجي أيضًا.

ومتوقع أن يتم طرح نسخة أخرى من سماعات "أبل" للواقع الافتراضي بدقة عرض 4كي، مزودة بثماني كاميرات، وستكون بسعر أقل من الإصدار السابق.

ومتوقع أن يُحبط قرار أبل، خطط شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا، في زيادة نشر استراتيجياتها للواقع الافتراضي والمعزز، وزيادة شعبية خدمات "ميتا فيرس".

ولكن في المقابل، قد يثير هذا القرار إزعاج عدد من عشاق أجهزة "أبل" الذكية، لأنها تحرمهم من خدمة جديدة مثيرة للاهتمام أيضًا.