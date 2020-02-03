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أقدم مدرسة حكومية بالمملكة تنفّذ "مدرستنا جميلة والعشر دقائق الأهم"

الإدارة فعّلت دور الشراكة المجتمعية لعمل دهان في أروقة المدرسة الرئيسية

نفّذت مدرسة الرحمانية الابتدائية، أقدم مدرسة حكومية بالمملكة، وأبي جعفر المدني لتحفيظ القرآن التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة "مكتب الجنوب"، مشروع "مدرستنا الجميلة" خلال إجازة منتصف الفصل للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

وقامت إدارة المدرسة بتفعيل دور الشراكة المجتمعية لعمل دهان في أروقة المدرسة الرئيسية، في جميع أدوارها، بأشكال وألوان جاذبة مواكبة لرؤية وزارة التعليم، في تهيئة البيئة المدرسية للطلاب لرفع نواتج التعلم؛ مما كان له بالغ الأثر في نفوس الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

ونفّذت المدرسة مشروع "العشر دقائق الأهم" من خلال تفعيل ملزمة تنمية المهارات الكتابية والإملائية في جميع الصفوف؛ وذلك أثناء الدقائق العشر الأولى من بداية كل حصة دراسية؛ بهدف تجويد مخرجات التعلم لكافة طلاب المدرسة.

مدرسة الرحمانية الابتدائية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أقدم مدرسة حكومية بالمملكة تنفّذ "مدرستنا جميلة والعشر دقائق الأهم"
سبق

نفّذت مدرسة الرحمانية الابتدائية، أقدم مدرسة حكومية بالمملكة، وأبي جعفر المدني لتحفيظ القرآن التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة "مكتب الجنوب"، مشروع "مدرستنا الجميلة" خلال إجازة منتصف الفصل للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

وقامت إدارة المدرسة بتفعيل دور الشراكة المجتمعية لعمل دهان في أروقة المدرسة الرئيسية، في جميع أدوارها، بأشكال وألوان جاذبة مواكبة لرؤية وزارة التعليم، في تهيئة البيئة المدرسية للطلاب لرفع نواتج التعلم؛ مما كان له بالغ الأثر في نفوس الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

ونفّذت المدرسة مشروع "العشر دقائق الأهم" من خلال تفعيل ملزمة تنمية المهارات الكتابية والإملائية في جميع الصفوف؛ وذلك أثناء الدقائق العشر الأولى من بداية كل حصة دراسية؛ بهدف تجويد مخرجات التعلم لكافة طلاب المدرسة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
12:30 PM

أقدم مدرسة حكومية بالمملكة تنفّذ "مدرستنا جميلة والعشر دقائق الأهم"

الإدارة فعّلت دور الشراكة المجتمعية لعمل دهان في أروقة المدرسة الرئيسية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفّذت مدرسة الرحمانية الابتدائية، أقدم مدرسة حكومية بالمملكة، وأبي جعفر المدني لتحفيظ القرآن التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة "مكتب الجنوب"، مشروع "مدرستنا الجميلة" خلال إجازة منتصف الفصل للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

وقامت إدارة المدرسة بتفعيل دور الشراكة المجتمعية لعمل دهان في أروقة المدرسة الرئيسية، في جميع أدوارها، بأشكال وألوان جاذبة مواكبة لرؤية وزارة التعليم، في تهيئة البيئة المدرسية للطلاب لرفع نواتج التعلم؛ مما كان له بالغ الأثر في نفوس الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

ونفّذت المدرسة مشروع "العشر دقائق الأهم" من خلال تفعيل ملزمة تنمية المهارات الكتابية والإملائية في جميع الصفوف؛ وذلك أثناء الدقائق العشر الأولى من بداية كل حصة دراسية؛ بهدف تجويد مخرجات التعلم لكافة طلاب المدرسة.

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